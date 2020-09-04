MSI анонсировала игровой ноутбук с процессором Tiger Lake и свою первую модель, сертифицированную Intel Evo





Компания MSI подготовила к выпуску несколько новых ноутбуков на базе новых процессоров Intel, в том числе свою первую модель (Prestige 14 Evo), сертифицированную в соответствии с условиями программы Intel Evo.

Новинка получила процессор Intel 11-го поколения, 14-дюймовый дисплей с разрешением Full HD и частотой обновления 60 Гц, два порта Thunderbolt 4 и модуль беспроводной связи WiFi 6. Встроенная батарея обеспечивает более 12 часов автономной работы, а за 15 минут подзарядки аккумулятор получает достаточно энергии, чтобы ноутбук мог работать на протяжении 1,5 часа. Масса MSI Prestige 14 Evo составляет 1,29 кг.

Вместе с тем, на процессоры Intel 11-го поколения были переведены линейки ноутбуков MSI Prestige и Modern. Кроме того, MSI выпустила игровой ноутбук Stealth 15M, основанный на процессоре Tiger Lake. Эта модель позиционируется в качестве «самого тонкого в мире 15-дюймового игрового ноутбука в своём классе». Его толщина составляет всего 16 мм, а масса – 1,78 кг. Конфигурация может включать твердотельный накопитель PCIe Gen 4 и дискретную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 или GTX 1660 Ti. Цена игрового ноутбука MSI Stealth 15M стартует с отметки $1549.

Наконец, MSI анонсировала ноутбуки серий Summit B и Summit E, ориентированные на применение в сфере бизнеса. Они предлагаются с дисплеями диагональю 14 или 15,6 дюйма с разрешением 4К UHD или Full HD. Ноутбуки серии Summit E представляют собой гибридные устройства, их шарнир позволяет вращать дисплей на 360 градусов. При этом предлагается опциональная сенсорная панель. Для линейки Summit B производитель обещает автономность до 10 часов. Все модели Summit оснащены портами Thunderbolt 4, сканером отпечатков пальцев, слотом SD, чипом TPM 2.0 и встроенной системой шумоподавления на основе алгоритмов искусственного интеллекта.

Источник: Engadget