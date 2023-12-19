MSI анонсировала SSD SPATIUM M570 PRO FROZR с интерфейсом PCIe 5.0 и скоростью до 12400 МБ/с

Компания MSI сообщила о выпуске флагманского твердотельного накопителя SPATIUM M570 PRO FROZR, а также высокопроизводительной модели SPATIUM M482.

SPATIUM M570 PRO FROZR оснащен новейшим контроллером PHISON E26 PCIe 5.0, флэш-памятью 3D NAND и высокоскоростным интерфейсом подключения PCIe 5.0. Эта комбинация обеспечивает высокую скорость передачи данных – до 12400 МБ/с последовательного чтения и 11800 МБ/с последовательной записи. Для отвода тепла от компонентов накопителя используется пассивная система охлаждения на базе теплопроводных трубок и поверхностного радиатора. Накопитель SPATIUM M570 PRO FROZR с интерфейсом NVMe 2.0 и M.2 2280 доступен в вариантах емкостью 1, 2 и 4 ТБ.

SPATIUM M482 – накопитель с поддержкой стандартов PCIe Gen 4 и NVMe 1.4. Он обеспечивает скорость передачи данных до 7300 МБ/с при последовательном считывании и 6400 МБ/с при последовательной записи. Эта модель доступна в виде версий емкостью 1 ТБ и 2 ТБ.

Цены и сроки начала продаж этих накопителей в Украине пока не сообщаются.