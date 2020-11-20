МВД: Система автофиксации нарушений ПДД научилась штрафовать «евробляхи» и иностранцев





Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщил, что со вчерашнего дня система автоматической автофиксации нарушений ПДД начала регистрировать нарушения правил дорожного движения, совершенные владельцами автомобилей на номерах иностранной регистрации. Это означает, что теперь иностранные граждане, заехавшие на своих авто в Украину, и граждане Украины, ездящие на машинах с номерами иностранной регистрации, начнут нести ответственность за превышение скорости и нарушение других ПДД.

Проект реализован в содружестве с Государственной пограничной службой Украины. Украинские пограничники при въезде автомобиля на номерах иностранной регистрации вносит в базу данных номер машины, ФИО и паспортные данные того, кто был за рулём. Далее, если водитель на этой машине превысит скорость, то система автоматически находит данные нарушителя, взяв их из Базы данных ДПСУ.

Пограничники при выезде из Украины автомобилей иностранной регистрации фиксируют факт нарушений ПДД за время пребывания в Украине и информируют об этом водителя, предлагая ему заплатить штраф. Если водитель-иностранный гражданин отказывается платить штраф, то ему будет запрещен въезд в Украину. Если владелец авто на иностранных номерах является гражданином Украины и отказывается платить штраф, то документы будут направляться по общей процедуре в Государственную исполнительную службу для взыскания через арест имущества или банковских счетов.

«Первыми нарушителями, зафиксированными системой, стали граждане Беларуси и Молдовы. Гражданин Беларуси, двигаясь по трассе М05 Киев-Одесса на автомобиле Rover в населенном пункте превысил скорость на 38 км/ч при разрешённых 50 км/ч, а гражданин Молдовы, водитель Mercedes, превысил скорость на 24 км/ч, двигаясь по Южному мосту на Левый берег в Киеве. Теперь в отношении данных граждан полицией вынесены постановления о нарушении правил Дорожного движения, которые будут отправлены пограничникам. Скажу также, что далеко не во всех странах Европы и Азии действует система, позволяющая привлекать к ответственности водителей, приезжающих в страну на авто с иностранной регистрацией. Но мы в Украине — это сделали!» — отметил Антон Геращенко.

Напомним, что ранее в МВД рассказали, что поначалу система автофиксации нарушений ПДД не могла штрафовать водителей автомобилей с иностранной регистрацией, включая «евробляхи». Максимум, что грозило таким водителям — запрет на последующий въезд в Украину при неуплате штрафов. Так как этот процесс происходит только при пересечении границы и общении с пограничниками, «евробляхам» достаточно было не выезжать за пределы страны, чтобы избежать штрафа.

Источник: МВД