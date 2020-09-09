МВД: Система автофиксации нарушений ПДД пока не умеет штрафовать «евробляхи»





Во время вчерашнего брифинга «100 дней работы автоматической системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД» выяснился интересный момент — система пока не способна оштрафовать водителей автомобилей с иностранной регистрацией, включая «евробляхи». Максимум что им грозит — запрет на следующий въезд в Украину при неуплате штрафов. Так как этот процесс происходит только при пересечении границы и общении с пограничниками, «евробляхам» достаточно не выезжать за пределы страны, чтобы избежать штрафа.

«Мы все еще строим электронную систему вместе с пограничной службой. Она позволит фиксировать въезд в Украину авто с иностранной регистрацией для того, чтобы оно сразу после этого попадало в базу данных, в которой будет храниться информация о том, какой человек ехал в этом авто и что это за авто. После этого, если автомобиль нарушит ПДД и превысит скорость, что будет зафиксировано автоматически, пограничники получат информацию о таком нарушителе. При выезде из страны этот человек будет проинформирован о том, что именно он нарушил. Его также предупредят о том, что если он не заплатит штраф на выезде из Украины, то в следующий раз ему может быть запрещен въезд в страну» — отметил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий отметил, что законом предусмотрен механизм наказания и для граждан Украины, которые водят так называемые «евробляхи».

«Согласно существующей нормативно-правовой базе, в той ситуации, когда есть автомобиль с иностранной регистрацией, к ответственности привлекается лицо, которое непосредственно находилось за рулем транспортного средства в момент пересечения им границы. То есть, когда автомобиль выезжает за пределы Украины, на пограничном пункте распечатываются материалы о привлечении за правонарушение, а именно постановление, копия которого вручается лицу. В случае неоплаты это является дополнительным основанием для временного запрета на въезд на территорию Украины до момента оплаты штрафов» — рассказал первый замначальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Когда именно МВД сможет сделать так, чтобы механизм наказания заработал и свои штрафы оплачивали все водители автомобилей, включая «евробляхеров», в министерстве не рассказали. В качестве основной проблемы реализации такой системы в МВД назвали необходимость многочисленных согласований между МВД, Национальной полицией, ГПСУ, ГСЧС и исполнительной службой.

Напомним, что из 833949 постановлений оплатили штрафы только в 645526 случаях, то есть доля оплаченных штрафов составила 77,4%. Как нетрудно догадаться, заметную часть из оставшихся 22,6% постановлений скорее всего составляют те самые «евробляхи».

Источник: Autoconsulting