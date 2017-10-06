МВД: За первые три квартала 2017 года в Украине зарегистрировали больше электромобилей, чем за весь прошлый год: 3068 экземпляров, из которых 1354 «чистых» и 1714 гибридных

По данным МВД Украины за первые три квартала 2017 года (январь — сентябрь) украинцы зарегистрировали 3068 «зеленых» автомобилей, из которых 1354 — чистые электромобили, а еще 1714 представляют собой подключаемые гибриды. Таким образом всего за 9 месяцев Украина побила предыдущий рекорд, установленный за весь 2016 год — 2593 электромобилей и гибридов, а по достаточным

Суммарное количество автомобилей с электрическим приводом в Украине на конец периода, 2014-2017 гг.

Отметим, что самым удачным месяцем года стал сентябрь, за который было продано 190 электромобилей и 270 гибридов. При этом в сегменте электромобилей украинцы традиционно чаще всего покупали Nissan Leaf (1103 регистраций), на втором месте с большим отрывом — BMW i3 (54 авто), далее идет электрический Ford Focus (31 авто).

Среди гибридов подавляющее большинство регистраций составляют модели Toyota RAV-4 Hybrid — их количество увеличилось за 9 месяцев на 666 штук. Также пользовались популярностью Chevrolet Volt (132 авто) и Kia Niro (123 авто).

Число электромобилей и гибридов, зарегистрированных в Украине в 2016 и 2017 годах

Напомним, что в начале года МВД опубликовало рейтинг наиболее популярных электромобилей в Украине по марке, цвету и региону страны. Статистика свидетельствует, что украинцы покупают приблизительно 85% электромобилей в состоянии б/у и только 15% новых, что легко объясняется более высокой стоимостью новых экземпляров.

Для сравнения отметим, что общее количество электромобилей в мире уже превысило отметку 2 млн экземпляров, из которых 1,2 млн «чистых» электромобилей и 0,8 млн подключаемых гибридов.

Источник: ElectroCars