"Мы должны сохранить Илона": Tesla покупает рекламу на X, чтобы уговорить людей на выплату $1 трлн для Маска

Илон Маск ненавидит рекламу, но не тогда, когда она продвигает его выплату в $1 трлн от Tesla — самый большой пакет компенсации для генерального директора в истории.

Согласно сайту Electrek, Tesla запустила рекламную кампанию, которая должна поощрить акционеров проголосовать за выплату крупного компенсационного пакета для гендиректора Илона Маска в размере $1 трлн в виде опционов на акции.

На прошлой неделе объявления появились в Google, а вскоре распространились и в соцсетях — Instagram, Facebook, Reddit и в частности X, которую еще в виде Twitter приобрел в 2022 году тот же Илон Маск.

Илон ранее уточнил, что его гигантский компенсационный план касается не денег, а контроля над Tesla:

«Речь идет не о «компенсации», а о том, чтобы я имел достаточное влияние на Tesla… Если меня в будущем могут просто выгнать консалтинговые фирмы-активисты-акционеры, которые даже не владеют акциями Tesla, мне такое будущее некомфортно».

Ранее он также угрожал акционерам не создавать продукты искусственного интеллекта в Tesla, несмотря на заявления об их критической важности для будущего компании, если не получит 25% контроля над компанией.

Tesla известна своей критикой рекламы, да и сам Маск официально заявлял, что «ненавидит рекламу»: другие компании якобы подобным образом «манипулируют общественным мнением», тогда как его автопроизводитель «сосредотачивается на продукте».

Согласно условиям плана, Маск должен проработать в Tesla не менее 7,5 лет для первой выплаты и 10 лет для получения полного вознаграждения — ключевое предложение, которое должно сосредоточить внимание миллиардера на автопроизводителе, учитывая то, что он активно вовлечен в работу в X, SpaceX, xAI и даже потыкался в политику с департаментом эффективности. Среди других условий: поднятие рыночной капитализации Tesla до $8,5 трлн, запуск 1 млн роботакси и столько же роботов с искусственным интеллектом.

Голосование акционеров, которое должно утвердить пакет выплат, запланировано на 6 ноября. Напомним, что предыдущий противоречивый план 2018 года был отменен судом в Делавэре.