На 17 году существования Apple iPhone получили опцию замены звука сообщений по умолчанию – в iOS 17.2 beta 4

Владельцы Apple iPhone впервые получили возможность изменить звук сообщений по умолчанию, используемый большинством приложений. Сейчас функция доступна не всем, а только тем, у кого установлена ​​свежая iOS 17.2 beta 4. Для пользователя Android это звучит невероятно (как вообще этого могло не быть?), но такой простой функции на iPhone до сих пор не было.

Как же случилось, что Apple вдруг предоставила пользователям iPhone такую возможность? Дело в том, что компания в предпоследнем обновлении решила заменить давний звук по умолчанию Tri-tone на новый, с названием Rebound. Но новый звук оказался гораздо тише и многим не понравился. Apple решила предоставить пользователю право выбирать вообще из любых звуков.

Новая опция «Уведомление по умолчанию» доступна в меню «Звуки и тактильная информация» программы «Настройки». Также появилась возможность настроить звук Tone Store для уведомлений.

Многие возможности кастомизации, существующие на Android с самого начала или с очень ранних версий, появлялись на iPhone спустя годы или десятилетия. Нужно упомянуть виджеты, верхнюю шторку сообщений и т.д. Долгое время на платформе iOS нельзя было заменить обои экрана – в первом iPhone их вообще не было, как возможности устанавливать программы. В этом состоит отличие философии двух ОС: если Android с самого начала пытается предоставить пользователю максимум настроек с учетом собственных предпочтений, iOS пытается создать (и не безрезультатно) пользовательский опыт по умолчанию, приемлемый для большинства.

Также в iOS 17.2 beta 4 почему-то исчезли общие списки воспроизведения в Apple Music, ранее появившиеся в iOS 17.2 – соответствующая настройка пропала. Неизвестно, ошибка ли это последней беты или сознательное решение компании. Еще в beta 4 произошли некоторые изменения в реакциях Tapback и появились новые виджеты программ «Часы» и «Погода». Ожидается, что Apple выпустит iOS 17.2 для всех в декабре.

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Источник: 9to5mac