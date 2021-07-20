На Apple Watch в Україні запрацювала функція ЕКГ та сповіщення про аритмію





19 липня Apple випустила відразу кілька помітних оновлень для своїх пристроїв, в тому числі iOS 14.7 з підтримкою зовнішнього акумулятора MagSafe для iPhone 12 та watchOS 7.6, яка активує функція ЕКГ та сповіщення про аритмію для українських користувачів Apple Watch — вона доступна на Series 4, Series 5 та Series 6.

Функція запису ЕКГ вперше з’явилася в Apple Watch Series 4, представлених у вересні 2018 року. Спочатку вона працювала тільки в США, та згодом список країн, де є додаток «ЕКГ» поступово розширився. В Україні вона раніше офіційно не підтримувалась.

За допомогою годинника Apple Watch та застосунку «ЕКГ» можна знімати електрокардіограму прямо із зап’ястя — якщо в процесі будуть помічені такі симптоми, як нерегулярне або прискорене серцебиття, програма задокументує ці сигнали та допоможе користувачеві передати інформацію терапевту. Власникам Apple Watch Series 4 та новіших моделей потрібно оновити програмне забезпечення, щоб застосунок став доступним.

У програмі також є функція періодичної перевірки ритму серця у фоновому режимі, яка надсилає сповіщення при виявленні симптомів миготливої аритмії, одного з найбільш частих варіантів порушень ритму, при якому в чотири-п’ять разів підвищується ризик розвитку ішемічного інсульту.

Як працює функція ЕКГ на Apple Watch

Важливо відзначити, мова не йде про те, що за допомогою Apple Watch знімається така ж електрокардіограма, як у медичній організації — замість традиційного десятку електродів, розміщених на грудях і кінцівках, які фіксують електричні хвилі, що починаються в серці у годиннику лише два. В коліщатку Digital Crown знаходиться негативний електрод, а на задній панелі годин — позитивний. Вловлюючи різницю потенціалів протягом 30 секунд, годинник може показати кардіограму, в якій все ж менше інформації, ніж у звичайній. Для заміру годинник повинен щільно прилягати до однієї руки, а палець іншої повинен знаходитися на коліщатку. На сайті техпідтримки Apple є детальні інструкції щодо функціональності, які з недавнього часу доступні українською мовою:

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Залишається додати, що застосунок «ЕКГ» і функція сповіщень про порушення ритму серця не є медичними пристроями та не призначені для використання при лікарських обстеженнях і самостійної постановки діагнозу. Але про це ми вже розповідали — ось. Водночас нерідко функція рятувала життя — нещодавно ми розповідали про один з таких випадків. Тут важливо пам’ятати, що надійно ідентифікувати захворювання серця неможливо тільки за допомогою однієї точки вимірювання, а потрібно додаткові обстеження та більше даних.