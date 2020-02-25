На Центральном ЖД-вокзале Киева установили зарядные станции для электромобилей, аналогичное оборудование планируют установить и на других вокзалах страны

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Осенью прошлого года глава Укрзалізниці Евгений Кравцов (кстати, уже уволенный) заявил, что на Центральном железнодорожном вокзале Киева до конца 2019 года установят зарядки для электромобилей. Ответственные за этот проект не успели закончить проект до Нового года, однако спустя почти два месяце после озвученной даты зарядка на ЖД-вокзале все же появилась. Об этом сообщили и в пресс-службе Укрзалізниці и лично Министр Инфраструктури Владислав Криклий.

Министр отметил, что впоследствии такое оборудование планируется установить и на других вокзалах страны. Он также заявил, что развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей — это шаг, который позволит увеличить количество украинцев, готовых пользоваться электромобилями.

Слева от центрального входа в ЖД-вокзал Киева установили две зарядные станции для электромобилей, с помощью которых одновременно можно заряжать четыре электромобиля. Зарядные устройства имеют три точки подключения для авто: ССS Combo или ССS Combo 2, Type 2 и CHAdeMo.

Стоимость зарядки электромобиля составляет 6,50 грн за 1 кВтч. Ориентировочное время полной зарядки автомобиля Tesla 100D — около 2 часов, Nissan Leaf 2019 — чуть больше 1 часа и BMW i3 — около 40 минут.

Компания, которая устанавливала зарядные станции была выбрана в системе ProZorro, ею стала ООО «ГРУППА ЕЛЕКТРОЮА», которая предоставила наиболее выгодное предложение.

Напомним, что в прошлом году зарядные станции для электромобилей появились в международном аэропорту «Борисполь», где установили сразу 32 парковочных места с зарядками.

Источник: Укрзалізниця