На Disney+ стартовал третий сезон «Мандалорца» — не забыли и о персонаже Джины Карано, покинувшей шоу со скандалом

На Disney+ дебютировал третий сезон «Мандалорца» — сериала в жанре космической оперы, который является составляющей вселенной «Звездных войн». В первом эпизоде сценаристы одним предложением все же объяснили, куда подевалась Кара Дюн и почему персонажа больше нет среди основных игроков сериала.

Бывшая участница восстания и солдат-наемник Кара Дюн, роль которой до скандального увольнения Lucasfilm исполняла Джина Карано, в последний раз предстала перед зрителями, когда Люк Скайуокер вторгся на корабль Моффа Гидеона, чтобы спасти Грогу. Кара с компанией взяла Гидеона под стражу, и, собственно, на этом закончились ее приключения.

В третьем сезоне Гриф Карга вспоминает о Каре одним предложением — говорит, что она «была завербована спецподразделением» и сейчас «помогает Новой Республике поддерживать мир в галактике».

«Кара сыграла большую роль и продолжает оставаться важной частью мира. Так что проблему нужно было решить и сценарист Джон Фавро нашел время, чтобы подумать над этим. Вместе с тем в центре шоу Дин Джарин и Грогу, поэтому в конце концов просто нужно было согласовать ситуацию вокруг них», — сказал режиссер Рик Фамуйива.

Экс-звезду MMA, актрису Джину Карано, довольно неплохо справившуюся с ролью Кары Дюн, уволили в 2021 году из-за противоречивых заявлений в соцсетях и трансфобных шуток. Также Карано сравнивала политическую ситуацию в США и критику в адрес республиканцев с еврейскими погромами в нацистской Германии. В Lucasfilm прекратили любое сотрудничество с актрисой, назвав ее поведение «отвратительным и неприемлемым».

Следующая серия «Мандалорца» выйдет в эфир уже 8 марта. Всего для сезона отсняли 8 эпизодов.

Официальный трейлер 3-го сезона сериала «Мандалорец»

Источник: gamesradar