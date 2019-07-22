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На кого хотят учиться украинские абитуриенты — рейтинг специальностей с наибольшим количеством заявлений (в лидерах право, филология, менеджмент, педагогика и IT)

На кого хотят учиться украинские абитуриенты — рейтинг специальностей с наибольшим количеством заявлений (в лидерах право, филология, менеджмент, педагогика и IT)

На кого хотят учиться украинские абитуриенты — рейтинг специальностей с наибольшим количеством заявлений (в лидерах право, филология, менеджмент, педагогика и IT)


Информационная система «Вступ.ОСВІТА.UA» составила промежуточный рейтинг специальностей по количеству поданных абитуриентами заявлений, который позволяет оценить, на кого хотят учиться молодые украинцы.

Итак, согласно данным информационной системы по состоянию на утро 17 июля, наибольшее количество абитуриентов подали заявления на специальности отрасли «Управление и администрирование» (90358 заявлений), «Информационные технологии» (71894) и «Гуманитарные науки» (60835).

На специальности отрасли «Образование и педагогика» уже подано почти 55 000 заявлений, на специальность «Право» — чуть больше 50000. Меньше всего заявлений подано на специальности отраслей «Электроника и телекоммуникации» (3486), «Биология» (3457) и «Военные науки, национальная безопасность и безопасность государственной границы» (545 заявлений).

Полностью рейтинговая таблица выглядит следующим образом:

Галузь знань Спеціальність Заяв по спеціальності Всього заяв по галузі
Управління та адміністрування Менеджмент 36811 90358
Маркетинг 16044
Фінанси, банківська справа та страхування 15854
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 12166
Облік і оподаткування 9483
Інформаційні технології Комп’ютерні науки 24775 71894
Інженерія програмного забезпечення 18414
Кібербезпека 10561
Комп’ютерна інженерія 10411
Інформаційні системи та технології 4950
Системний аналіз 2783
Гуманітарні науки Філологія 46881 60835
Історія та археологія 8662
Культурологія 3708
Філософія 1525
Релігієзнавство 59
Освіта/Педагогіка Середня освіта 27659 54737
Дошкільна освіта 8003
Фізична культура і спорт 6905
Початкова освіта 5361
Спеціальна освіта 4940
Професійна освіта 1639
Освітні, педагогічні науки 230
Право Право 50385 50385
Соціальні та поведінкові науки Психологія 20694 48000
Економіка 19165
Політологія 5215
Соціологія 2926
Охорона здоров’я Медицина 20038 47909
Фармація, промислова фармація 10323
Стоматологія 6907
Фізична терапія, ерготерапія 5546
Педіатрія 1935
Технології медичної діагностики та лікування 1206
Медична психологія 976
Медсестринство 912
Громадське здоров`я 66
Сфера обслуговування Туризм 18781 34078
Готельно-ресторанна справа 15297
Міжнародні відносини Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 14678 29669
Міжнародні економічні відносини 9689
Міжнародне право 5302
Журналістика Журналістика 22100 22100
Культура і мистецтво Дизайн 5774 17832
Аудіовізуальне мистецтво та виробництво 2053
Сценічне мистецтво 1781
Музичне мистецтво 1745
Менеджмент соціокультурної діяльності 1651
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1542
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 1467
Хореографія 1383
Музеєзнавство, пам’яткознавство 436
Природничі науки Екологія 6642 11463
Хімія 1509
Географія 1179
Прикладна фізика та наноматеріали 858
Науки про Землю 658
Фізика та астрономія 617
Аграрні науки та продовольство Агрономія 3725 9310
Агроінженерія 1647
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 1074
Лісове господарство 1069
Садово-паркове господарство 517
Захист і карантин рослин 488
Водні біоресурси та аквакультура 440
Садівництво та виноградарство 350
Архітектура та будівництво Геодезія та землеустрій 3702 9301
Будівництво та цивільна інженерія 3476
Архітектура та містобудування 1844
Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології 279
Публічне управління та адміністрування Публічне управління та адміністрування 8974 8974
Хімічна та біоінженерія Біотехнології та біоінженерія 5133 8808
Хімічні технології та інженерія 2186
Біомедична інженерія 1489
Транспорт Річковий та морський транспорт 3022 8405
Транспортні технології 2538
Автомобільний транспорт 1855
Авіаційний транспорт 638
Залізничний транспорт 352
Виробництво та технології Харчові технології 4834 8062
Видавництво та поліграфія 931
Нафтогазова інженерія та технології 755
Технології захисту навколишнього середовища 556
Гірництво 463
Технології легкої промисловості 290
Деревообробні та меблеві технології 233
Соціальна робота Соціальна робота 4357 5992
Соціальне забезпечення 1635
Автоматизація та приладобудування Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 4591 5816
Мікро- та наносистемна техніка 684
Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 541
Механічна інженерія Галузеве машинобудування 2402 5805
Прикладна механіка 1963
Авіаційна та ракетно-космічна техніка 626
Матеріалознавство 369
Металургія 306
Суднобудування 139
Електрична інженерія Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 4083 5287
Теплоенергетика 593
Енергетичне машинобудування 386
Атомна енергетика 199
Гідроенергетика 26
Цивільна безпека Правоохоронна діяльність 3936 5269
Цивільна безпека 779
Пожежна безпека 554
Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина 3338 3898
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 560
Математика та статистика Прикладна математика 2664 3654
Математика 795
Статистика 195
Електроніка та телекомунікації Телекомунікації та радіотехніка 2365 3486
Електроніка 846
Авіоніка 275
Біологія Біологія 3457 3457
Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону Національна безпека 461 545
Державна безпека 77
Озброєння та військова техніка 7
Богослов’я 177 177

Источник: Osvita.ua

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