На кого хотят учиться украинские абитуриенты — рейтинг специальностей с наибольшим количеством заявлений (в лидерах право, филология, менеджмент, педагогика и IT)

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Информационная система «Вступ.ОСВІТА.UA» составила промежуточный рейтинг специальностей по количеству поданных абитуриентами заявлений, который позволяет оценить, на кого хотят учиться молодые украинцы.

Итак, согласно данным информационной системы по состоянию на утро 17 июля, наибольшее количество абитуриентов подали заявления на специальности отрасли «Управление и администрирование» (90358 заявлений), «Информационные технологии» (71894) и «Гуманитарные науки» (60835).

На специальности отрасли «Образование и педагогика» уже подано почти 55 000 заявлений, на специальность «Право» — чуть больше 50000. Меньше всего заявлений подано на специальности отраслей «Электроника и телекоммуникации» (3486), «Биология» (3457) и «Военные науки, национальная безопасность и безопасность государственной границы» (545 заявлений).

Полностью рейтинговая таблица выглядит следующим образом:

Источник: Osvita.ua