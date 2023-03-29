На Netflix вышел украинский сериал «Спіймати Кайдаша» по мотивам повести Ивана Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім’я»

29 марта библиотеку украинского контента на Netflix пополнил достаточно известный украинский сериал «Спіймати Кайдаша» — интерпретация произведения Нечуя-Левицкого «Кайдашева сім’я» Реалистическая социально-бытовая повесть входит в классику украинской литературы — она написана в напечатана в 1879 году во львовском журнале «Правда»., которая впервые вышла на телеканале СТБ весной 2020 года и одновременно появилась в свободном доступе на YouTube-канале, уже доступна для просмотра подписчикам стримингового сервиса (правда, только на территории Украины).

Минисериал «Спіймати Кайдаша» из 12 эпизодов — современная интерпретация классической повести (события происходят в 2000-2010-х годах). Он показывает вековые проблемы противостояния родителей и детей и вспоминает события Революції гідності. Сценарий адаптации написала известная украинская сценаристка и продюсер Наталья Ворожбит («Погані дороги»), а поставил шоу Александр Тименко. Бюджет сериала — 26,7 млн ​​гривен, половину стоимости производства профинансировал Минкульт.

Удачно подобран актерский состав (Ирина Мак, Виктор Жданов, Тарас Цымбалюк, Антонина Хижняк, Григорий Бакланов, Дарья Федина и Юлия Врублевская), колоритный суржик, которым говорят актеры, забавные сцены и чрезвычайно аутентичные диалоги — все это делает «Кайдашева сім’я» одним лучших сериалов современной Украины И одним из самых популярных: за первый месяц его посмотрело 10,5 млн зрителей, а общее количество просмотров всех 12 серий на YouTube по состоянию на 29 марта составляет 33 млн. В 2021 году проект «Кайдашева сім’я» получил премию «Золота дзиґу» как лучший игровой сериал.

Выход шоу на Netflix — отличный повод еще раз посмотреть сериал. А тем, кто будет смотреть впервые, мы искренне завидуем.

Трейлер

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С осени 2022-го на Netflix начали массово выходить украинские фильмы и сериалы — сейчас их уже 22, хотя преимущественно они доступны только на территории Украины. Film.ua Group и медиахолдинг «Медиа Группа Украина» начали переговоры с Netflix еще до вторжения и остаются двумя крупнейшими игроками, сотрудничающими с американским стримингом. Сейчас украинская часть библиотеки Netflix включает в себя такие известные проекты, как «Максим Оса: золото Песиголовця», «Носоріг», «Зима у вогні», «Поводир», «Я працюю на цвинтарі», «Захар Беркут», «Мої думки тихі», «Віддана», «Фокстер і Макс», «Сторожова застава», «Зірки за обміном», «Снайпер. Білий ворон», «Слуга народу» и другие.

На прошлой неделе на Netflix вышла украинская историческая драма «І будуть люди» [help text=»Сериал по мотивам одноименного романа Анатолия Димарова рассказывает о 12 персонажах, живших в Украине 20-х годов прошлого века», а завтра должна появиться документальная лента о разновидностях украинского борща «Борщ. Секретний інгредієнт» с украинским шеф-поваром Евгением Клопотенко.