На подходе более доступные системные платы Socket AM5 с логикой AMD A620

Продажи новых процессоров AMD Ryzen 7000 напрямую связаны с доступностью материнских плат, оснащённых разъёмом AM5. Новая платформа подразумевает использования не только нового процессорного разъёма, но и памяти DDR5. Так что отделаться лёгкой модернизацией системы не удастся – необходимо покупать много новых компонентов. И цена комплектующих часто влияет на решение о покупке.

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Ранее в этом месяце AMD представила настольные процессоры серии Ryzen 7000 (без X), которые предлагаются по более доступной цене по сравнению с линейкой Ryzen 7000X. И уже в скором времени в продаже должны появиться более доступные материнские платы с разъёмом AM5. Новинки на базе набора системной логики A620 были замечены в регуляторном органе Евразийской экономической комиссии и на торговой площадке Goofish. Там были перечислены следующие материнские платы:

ASUS TUF GAMING A620M-PLUS D5

GIGABYTE A620M D3H

GIGABYTE A620M DS3H

GIGABYTE A620M S2H

GIGABYTE A620M H

GIGABYTE A620M K

В рамках анонса процессоров Ryzen 7000 и чипсетов серий X670/X670E компания AMD объявила о намерении продавать материнские платы AM5 по цене от $125. Текущая точка входа на новую платформу составляет около $388, если учитывать наиболее доступный процессор Ryzen 7 7600 ($229) и самую дешёвую материнскую плату с чипсетом B650 ($159-$169). Но ещё нужно учитывать стоимость новой памяти DDR5.

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Чипсет A620 почти наверняка получит меньше линий PCIe и портов USB. Покупатели также должны быть готовы к отсутствию поддержки PCIe Gen5 и, скорее всего, к заблокированным возможностям разгона. Хотя сама AMD ещё не огласила точные характеристики этого набора системной логики начального уровня.

Источник: videocardz