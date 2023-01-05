AMD анонсировала 6 настольных CPU Ryzen 7000 – 16-ядерный Ryzen 9 7950X3D с 144 МБ кэш-памяти опережает в играх Core i9-13900K на 9-24%

В рамках проведения выставки CES 2023 компания AMD анонсировала расширение линейки настольных процессоров Ryzen 7000 за счёт выпуска 6 новых моделей. Среди новинок предлагаются 3 стандартных модели серии Ryzen 7000 (без X) и 3 процессора серии Ryzen 7000X3D.

Помогаем Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Серия Ryzen 7000 представлена следующими моделями:

Ryzen 9 7900 с 12 вычислительными ядрами

Ryzen 7 7700 с 8 вычислительными ядрами

Ryzen 5 7600 с 6 вычислительными ядрами

Все три процессора имеют показатель TDP 65 Вт, а их рекомендованные цены находятся в диапазоне от $229 до $429.

Серия Ryzen 7000X3D отличается наличием памяти 3D V-Cache, что существенно увеличивает доступный объём кэш-памяти процессора. Так, топовая модель Ryzen 9 7950X3D с 16 вычислительными ядрами содержит 144 МБ кэш памяти, в то время как 16-ядерный чип Ryzen 9 7950X имеет «всего лишь» 80 МБ кэш-памяти. В то же время новинка отличается меньшим аппетитом, её показатель TDP понижен сразу на 50 Вт – до 120 Вт. Правда, модель Ryzen 7 7800X3D имеет более высокое значение TDP, чем версия Ryzen 7 7800X. Подробные технические характеристики новых процессоров представлены в следующей таблице.

Курс ФІНАНСОВИЙ ДИРЕКТОР Ставайте досвідченим фахівцем з фінансів на рівні директора! РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

AMD утверждает, что её новые процессоры серии Ryzen 7000X3D имеют существенное преимущество в играх. В частности, при разрешении 1080p и высоких настройках качества графики процессор AMD Ryzen 9 7950X3D (на слайде он ошибочно обозначен как Ryzen 7 7950X3D) обеспечивает от 9% до 24% более высокую производительность по сравнению с Intel Core i9-13900K.

Процессоры Ryzen 7000X3D поступят в продажу в феврале, но их цены пока не сообщаются.

Источник: videocardz