На Подоле возобновляет работу кинотеатр KINO42, где тревоги не будут прерывать показ фильмов

1 июня возобновляет работу камерный кинотеатр KINO42, расположенный по адресу ул. Константиновская, 11. Об этом сообщил соучредитель Илья Гладштейн. Его ключевое отличие и преимущество в непростое военное время — невосприимчивость к воздушным тревогам, ведь оно находится в убежище. Это значит, что во время тревоги показ фильмов в этом кинотеатре не будет прерываться.

Что касается репертуара, в программе заявлены отреставрированная версия «Теней забытых предков», «Носорог», «Стоп-Земля» и «Унесенные ветром».

«Будут лейтнайты, специальные события и всякое интересное… Попутно напоминаю, что у нас можно делать закрытые просмотры-показы» написал Илья Гладштейн на своей странице в Facebook.

КИНО42 — это камерный кинотеатр от основателей Международного фестиваля кино и урбанистики «86» и BURSA Hotel Kyiv. Его основали в 2019 году. Число 42 в названии соответствует количеству кресел в зале.