На следующей неделе Microsoft проведет онлайн-трансляцию, посвященную новой Xbox и стримнговому сервису Project xCloud

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Из-за эпидемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 конференцию GDC, запланированную на 16–20 марта в Сан-Франциско, как известно, перенесли на лето. Но Microsoft решила не откладывать запланированную презентацию, а провести ее в формате онлайн-трансляции. И вот сегодня редмондский гигант официально объявил о мероприятии, которое намечено на 18 марта.

По киевскому времени онлайн-трансляция мероприятия Microsoft, во время которой нам расскажут новые подробности об игровом стриминговом сервисе Project xCloud и новой консоли Xbox Series X, начнется в 20:40 и продлится ровно час.

Напомним, самая первая фаза анонса Xbox Series X прошла летом на E3 2019, затем на декабрьской церемонии The Game Awards компания Microsoft показала, подтвердила название и сроки выпуска консоли, а недавно раскрыла часть ее технических характеристик. То есть, на следующей неделе нас ждет следующая фаза анонса Xbox Series X, где, возможно, раскроют характеристики, цены и точную дату начала продаж.

Новая Xbox Series X выйдет к рождественскому сезону продаж 2020 года.

Что касается Project xCloud, в последний раз мы писали о службе потоковой передачи облачных игр Microsoft Xbox в прошлом месяце, когда сервис, который по-прежнему находится в стадии тестирования, вышел на iOS. Возможно, на грядущем мероприятии состоится официальный запуск службы, которая обеспечит возможность запускать игры Xbox на любом устройстве.

Да, на 18 марта Microsoft также запланировала отдельное мероприятие «what’s new in DirectX», чтобы рассказать о рейтрейсинге, моделях программирования Mesh-шейдеров и прочих технологиях.

Источник: Microsoft