Второй сезон сериала «Дом дракона» выйдет на HBO в июне

Ранее руководитель HBO Кейси Блойс анонсировал выход продолжения на начало лета, а гендиректор Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав говорил в феврале о «следующем квартале».

Ныне руководитель отдела стриминга и игр Warner Bros. Discovery Джей Б. Перретт уточнил, что речь идет именно об июне, хотя и не сообщил более точной даты, пишет Variety.

Основанный на книге Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь» сериал «Дом дракона» рассказывает о правлении династии Таргариенов в Вестеросе почти за 200 лет до событий «Игры престолов» и примерно через 100 лет после того, как Таргариены объединили Семь королевств.

В актерский состав второго сезона вошли Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д’Арси, Ева Бест, Стив Туссент, Фабьен Франкель, Юэн Митчелл, Том Глинн-Карни, Соноя Мизуно, Рис Ифанс, Гарри Коллетт, Бетани Антония, Фиби Кэмпбелл, Фиа Сабан, Джефферсон Холл и Мэтью Нидхэм. Ранее были объявлены новички — Абубакар Салим, Гейл Ранкин, Фредди Фокс и Саймон Рассел Бил.

Первый сезон «Дома дракона» выходил на HBO с 21 августа по 23 октября 2022 года: дебютная серия собрала почти 10 миллионов зрителей и стала самой большой премьерой сериала HBO в истории. Заключительный эпизод посмотрели 9,3 млн. зрителей, несмотря на то, что накануне официального эфира его выложили в сеть.

Съемки продолжения стартовали на студии Leavesden Studios Warner Bros. 11 апреля 2023 года. В декабре прошлого года Джордж Р. Р. Мартин сказал, что второй сезон получил «очень темные» эпизоды, которые заставят зрителей плакать.

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Тем временем HBO сотрудничает со сценаристом «Бэтмена» Мэтсоном Томлином для создания другого сериала из вселенной «Игры престолов» — об Эйгоне «Завоевателе» Таргариене. События будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов».

Также в этом году стартует разработка «Рыцаря семи королевств» — сериала, основанного на новеллах Джорджа Р. Р. Мартина о Рыцаре Дунке (Сэр Дункан Высокий — впоследствии Лорд-командующий Королевской гвардии) и его оруженосце Эгге (впоследствии король Эйгонь V Таргариен).

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