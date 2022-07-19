NASA отложило запуск ровера VIPER для разведки запасов воды на Луне минимум на год — до ноября 2024 года

NASA продолжает жонглировать разными исследовательскими программами и менять их графики — вслед за межпланетной станцией Psyche и рядом связанных с ней миссий на более поздний срок переехала миссия VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover). До этого запуск лунохода планировался на 2023 год, но 18 июля его перенесли на год — теперь отправить ровер для разведки запасов воды на Луне планируют не раньше ноября 2024 года. В NASA объяснили задержку снижением рисков — дополнительное время используют для проведения дополнительных испытаний посадочного модуля, который доставит аппарат на поверхность Луны.

Немного контекста: VIPER на нашем сайте посвящено немалое количество новостей — этот луноход важная часть амбициозной американской лунной программы «Артемида» / Artemis с восстановлением пилотируемых миссий, колонизацией спутника и добычей полезных ресурсов. На сегодня в «Артемиде» участвует девять стран, в том числе и Украина, а первая (со времен Apollo) высадка людей на Луну по программе планируется на 2025 год, однако существует большая вероятность, что ее снова перенесут — из-за технологических сложностей и нехватки финансирования.

Возвращаясь к новости, главная цель VIPER — разведка запасов воды на Луне для планирования будущих пилотируемых миссий и оценки возможности ее добычи будущими экспедициями и колонизаторами. NASA анонсировало миссию VIPER на 70-м Международном конгрессе астронавтики в 2019 году и первоначально его запуск планировался на декабрь 2022 года, но с тех пор график несколько раз меняли — в последний раз на ноябрь 2023 года. Контракт по инициативе CLPS (Commercial Lunar Payload Services), направленной на развитие частной лунной космонавтики в рамках «Артемиды», получила Astrobotic Technology, взявшая на себя обязательства по разработке и доставке аппарата на Луну. Теперь запуск перенесли на ноябрь 2024 года — в космос его должна вывести супертяжелая ракета Falcon Heavy.NASA выделит Astrobotic дополнительные $67,8 млн. на спускной аппарат Griffin, который должен доставить VIPER на поверхность спутника. С учетом этого, общая стоимость контракта с Astrobotic — $320,4 млн. Это без учета $90 млн, которые NASA заплатит SpaceX за запуск VIPER на ракете Falcon Heavy.

Еще в конце 2021 года NASA определилось с местом посадки VIPER — аппарат высадят у западной границы крупного ударного кратера Нобиле, расположенного в области южного полюса на стороне Луны. Этот участок считается одним из самых перспективных мест для будущей исследовательской станции. По плану миссии, VIPER проработает минимум 100 дней, за которые проедет своим ходом от 16 до 24 км и исследует шесть локаций. Автономный аппарат размером с небольшой автомобиль и массой 430 кг имеет в арсенале бур, нейтронный спектрометр, масс-спектрометр и спектрометр ближнего инфракрасного диапазона. Первый спектрометр позволит оценить количество залегающей дистанционно воды, а два других — провести анализ взятых с помощью бури образцов. Также ровер поможет создать карту распределения и концентрации водяного льда в районе южного полюса Луны.

Видео

https://www.youtube.com/watch?v=bd7ekqMrHkg

Несмотря на задержку VIPER до конца 2022 года, NASA планирует запустить к Луне версии инструментов ровера на двух будущих коммерческих посадочных аппаратах — речь идет об экспериментальной буровой установке хьюстонской компании Intuitive Machines и меньшем посадочном модуле Peregrine, разработанном Astrobotic.