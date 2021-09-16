



NASA выбрало пять частных американских космических компании, которые помогут ускорить разработку лунных посадочных модулей HLS для «Артемиды» в рамках программы NextSTEP-2: SpaceX, Blue Origin, Dynetics, Lockheed Martin и Northrop Grumman.

Создание лунной посадочной системы HLS (Human Landing System) — один из важнейших этапов амбиционной американской лунной программы «Артемида» с возобновлением пилотируемых миссий и колонизацией спутника, в которой на сегодня участвует девять стран, в том числе и Украина. По плану NASA, модуль HLS будет стыковаться с окололунной станцией, садиться и взлетать с поверхности Луны, а также доставлять на Луну необходимые приборы и инструменты. Отдельная весомая часть «Артемиды» — окололунная станция Gateway. Ранее NASA выбрало SpaceX с проектом Starship для первой пилотируемой высадки на Луну в рамках «Артемиды», но Blue Origin Джеффа Безоса после неудачной попытки оспорить победу SpaceX в Счетной палате США (GAO) обратилась с иском в Федеральный претензионный суд (COFC), и работы по созданию лунной версии Starship были приостановлены — решение по делу должны вынести до 1 ноября.

Еще в июле NASA объявило новый конкурс в рамках программы NextSTEP в рамках Дополнения N с целью ускорения разработки лунны посадочной системы для «Артемиды» с минимальными рисками.

На днях объявило NASA о выборе пяти частных американских космических компаний, которые будут вести исследования в области посадочных систем для более поздних этапов «Артемиды» с высадкой людей на Луну в рамках миссии «Артемида-3». Общая сумма финансирования — 146 миллионов долларов. Она будет разделена между следующим образом:

Blue Origin — 25,6 миллиона долларов

Dynetics — 40,8 миллиона долларов

Lockheed Martin — 35,2 миллиона долларов

Northrop Grumman — 34,8 миллиона долларов

SpaceX — 9,4 миллиона долларов.

Примечательно, что SpaceX Илона Маска получила меньше остальных.

«Артемида-3» станет первой высадкой человека на Луну со времен Apollo и первой экспедицией с участием астронавта-женщины. Миссия по-прежнему намечена на 2024 год (официального переноса пока не было), но все указывает на высокий риск переноса. К тому же, ранее NASA сама предупреждала об этом, а в начале месяца стало известно, что скафандры xEMU для миссии будут готовы не раньше апреля 2025 года — на полгода позже запланированного срока.