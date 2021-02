NASA поручило SpaceX отправку на сверхтяжелой ракете Falcon Heavy первых двух модулей окололунной станции Gateway

Первые модули Gateway на орбиту доставит сверхтяжелая ракета Falcon Heavy не раньше мая 2024 года, сумма контракта — 331,8 миллиона долларов.

Президентство Дональда Трампа запомнилось, в числе прочего, очередной перекройкой космической программы США — сначала в ней появились планы по строительству окололунной станции Gateway (часть старого амбициозного плана NASA использовать Луну как плацдарм для будущих миссий по освоению космоса), которую впоследствии дополнили еще более амбициозной инициативой под названием Artemis, предполагающей возобновление пилотируемых миссий и колонизацию спутника.

Изначально отправка первых элементов станции планировалась на 2022 год, а начало пилотируемых миссий — на 2023-2024-е годы. По задумке NASA, со станции Gateway американские астронавты смогут высаживаться на Луну, а в будущем она же станет базой для отправки аппаратов и людей в дальний космос — в 2030 году с нее должна отправиться первая экспедиция на Марс.

В реализации этих планов ключевая роль была отведена сверхтяжелой ракете Space Launch System (SLS), которую изначально планировалось ввести в эксплуатацию еще в 2018 году. Изначально она рассматривалась в качестве основного способа доставки грузов и астронавтов, но пока эта многострадальная ракета (назвать разработку, которая идет уже без малого десять лет, проблемной — это ничего не сказать) летала только на анимациях. Ранее проскакивала информация, что NASA рассматривает вариант замены SLS для первой беспилотной миссии в рамках программы Artemis 1 (старое название — Orion EM-1) на Falcon Heavy. Миссия Artemis 1, в рамках которой корабль Orion должен провести в космосе три недели, включая три дня на ретроградной лунной орбите, пока все еще запланирована на 2021 год. Но в ближайшее время ожидается объявление о переносе сроков.

В этом месяце NASA планирует провести вторые огневые испытания центрального блока SLS — в первый раз двигатели проработали меньше, чем планировалось. От исхода этих испытаний будет зависеть дальнейшая судьба Artemis 1.

В соцсетях вовсю шутят, что Starship начнет доставлять грузы и людей раньше, чем NASA и Boeing достроят SLS. Не исключено, что в итоге все так и будет, учитывая прогресс по Starship, а также то, что пилотируемый корабль Crew Dragon еще в прошлом году начал возить астронавтов (и вскоре приступит и к туристическим рейсам), а Boeing CST-100 Starliner в лучшем случае перейдет к регулярным полетам в следующем году.

В прошлом году из-за постоянных срывов сроков и отставания от графика испытаний SLS NASA решило отдать доставку грузов и модулей американским частным компаниям, а компания SpaceX ожидаемо первой получила контракт Gateway Logistics Services на снабжение Gateway — для этого компания Илона Маска должна разработать новый грузовой корабль Dragon XL на базе текущего грузовика Cargo Dragon, использующегося для доставки грузов на МКС. Согласно требованиям NASA, он будет способен доставлять на станцию до пяти тонн грузов за один полет.

NASA has selected Falcon Heavy to launch the first two elements of the lunar Gateway together on one mission! https://t.co/3pWt0GMS4v pic.twitter.com/QzPtIYHeuF

— SpaceX (@SpaceX) February 9, 2021