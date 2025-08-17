Критики называют второй сезон сериала «Миротворец» лучшим достижением в карьере Джона Сины, однако некоторые положительные отзывы указывают на недостатки.

Продолжение «Миротворца» получило 100% на Rotten Tomatoes — среди 35 отзывов на момент написания этой новости нет ни одного негативного. Несколько критиков даже говорят, что второй сезон значительно лучше первого. Многие отметили умение Джеймса Ганна справиться с новой мультивселенной DCU и сильную актерскую игру.

Более рассудительная часть критиков старались не «выпрыгивать из штанов» от восторга и указала на некоторые недостатки (что не повлияло на их положительный отзыв). Первые эпизоды называют непоследовательными, а попытку расширения DCU «абсолютно лишней» (в отличие от крайне положительных ее оценок в других). Говорят о нехватке напряжения и эмоций по сравнению с первым сезоном, одновременно признавая интересные сюрпризы. Критики увидели сходство с новым «Суперменом» — оно может восприниматься положительно или отрицательно, в зависимости от отношения к фильму.

«Второй сезон «Миротворца» снова просто ПРЕКРАСНЫЙ. Абсурдный, крутой, кровавый и, конечно же, забавный! При этом полностью с закрепленным в DCU каноном DCEU (все это прекрасно сочетается)», — Зак Поуп, Zach Pope Reviews.

«… воспроизводит все, что сделало первый сезон таким особенным, но рассказывает совершенно новую историю с удивительно замечательным мультиверсным поворотом», — Бен Шерлок, Screen Rant.

«… очень похож на тот же сериал, давая нам второй сезон, который, по моему мнению, даже лучше первого», — Пэт Бульфаманте, The MontyVerse.

«Такой же забавный и одновременно душеразрывающий, второй сезон «Миротворца» продолжает оставаться одним из лучших (и наиболее абсурдных!) проектов DC, и он определенно стоит долгого ожидания», — Никола Остин, We Have a Hulk.

«Свидетельством хорошего сериала является то, заботитесь ли вы о персонажах больше, чем об общей картине. Со вторым сезоном «Миротворца» нам повезло в том смысле, что на этот раз оба эти аспекта увлекательны», — Рэйчел Лейшман, The Mary Sue.

«Благодаря великолепной работе Джона Сины, второй сезон «Миротворца» поднимает и без того высокую планку благодаря хорошо продуманному сочетанию душевности, безумия и потрясающего боевого мастерства», — Амон Варманн, Empire Magazine.

«Джеймс Ганн в очередной раз доказывает, что DCU в правильных руках. Его понимание этого мира и необходимых шагов для успешного создания кинематографической вселенной понятно», — Джошуа Райан, FandomWire.

«Джеймс Ганн продолжает свое наступление на поп-культуру горячими мета-артами, милыми неудачниками, ведрами крови, увлекательным Тимом Медоузом и идеальным сочетанием дерзкого юмора и искренних персонажей, которые заставят любого мазохиста умолять Ганна о большем», — Фред Топель, United Press International.

«… лучшая работа в карьере Джона Сины. Он всегда был великолепен в роли Кристофера Смита, но его никогда не просили делать столько, даже в первом сезоне», — Майкл Уолш, Nerdist.

«Хотя многое работает так же хорошо, как и в первом сезоне, есть некоторые недостатки, помимо недостатка новизны первого сезона. Эти первые 5 эпизодов довольно непоследовательны», — Клинт Кейдж, IGN.

«2 сезон больше ориентирован на персонажей, более жестокий и более искренний, чем первый», — Алиса Чаффинс, MacGuffin or Meaning.

«Сильной актерской игры и случайных искр творческой энергии недостаточно, чтобы второй сезон «Миротворца» чувствовал себя более или менее неудачным упражнением по расширению вселенной с персонажами, которых можно было бы лучше использовать в других приключениях», — Райан МакКуэйд, AwardsWatch.

«Второй сезон «Миротворца» кажется совершенно лишним дополнением к новому DCU, и ему не хватает напряженности и эмоций, которые сделали первый сезон таким особенным. К счастью, его подбадривают несколько интересных сюрпризов для фанатов и еще один исключительный поворот в роли Джона Сины», — Джош Уайлдинг, ComicBookMovie.

«Шуток и крови остается множество, но на этот раз они не являются доминирующими. Ганн даже находит эмоциональный резонанс в концепции мультивселенной — чего Marvel, несмотря на все свои усилия в этом измерении, до сих пор не смог найти», — Боб Штраус, TheWrap.

Критики посмотрели первые пять эпизодов второго сезона, который стартует на HBO Max 21 августа. Эпизоды будут выходить каждый четверг, до 9 октября. Недавно вышел трейлер сериала, раскрывающий его мультиверсную сторону.