Джордж Мартин одобряет: «Супермен» виглядит великолепно, «Андор» стал изюминкой года»

Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин — большой любитель фантастики и супергеройского кино. Из последнего писателю очень понравились «Супермен», «Андор» и «Киллербот».
В своем «Не блоге» писатель поделился впечатлениями о недавно просмотренных фильмах и сериалах. Джордж Мартин говорит, что с Суперменом они «давние друзья».
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«Это один из лучших фильмов о Супермене за долгое время … возможно, вообще. Этот новый «Супермен» напоминает мне версию, которую я читал в детстве, о странном госте с другой планеты, который прибыл на Землю с силами и способностями, намного превосходящими силы смертных людей. (И да, невинный, конечно, он всегда был иммигрантом. И нелегальным иммигрантом, если подумать). Фильм віглядит великолепно, и Джеймс Ганн прекрасно справился с кастингом. Рэйчел Броснахэн была потрясающей в роли Лоис Лейн. Я бы сказал, что нахожусь между ней и Марго Киддер в выборе лучшей Лоис всех времен. Нет никаких сомнений насчет лучшего Лекса. Николас Холт был безусловно лучшим Лютором всех времен, действительно жутким злодеем. Парень в плаще тоже был великолепен. Надеюсь, он сыграет Кал-Эла еще в десятке фильмов», — пишет Мартин.
Писатель рассказывает, что также посмотрел «несколько замечательных фантастических фильмов». Далее он упоминает сериал «о роботах-убийцах», очевидно, имея в виду «Киллербота» от Apple TV+, ранее высоко оценен зрителями и критиками, а также самой Apple, которая продлила его на второй сезон. Но больше всего Мартину понравился второй сезон «Андора».
«Андор» стал изюминкой этого года. Безусловно, лучший из спиноффов «Звездных войн». Он выглядел отлично, Диего Луна был первоклассным, а в истории был реализм и напряжение, которых, к сожалению, не хватало большинству других спин-оффов. Приятно видеть, что кто-то правильно пишет фантастику».
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Продолжение «Андора» вышло с почти идеальными первыми отзывами и оценками, а потом стало самым высоко оцениваемым шоу в истории франшизы «Звездные войны». Сериал довольно жесткий и динамичный, в отличие от остальных спиноффов последнего времени, как «Книга Боби Фетта» или даже «Мандалорец». Некоторые считают, что он может стать новым стандартом серии.
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