Джордж Мартин одобряет: «Супермен» виглядит великолепно, «Андор» стал изюминкой года»

Создатель «Игры престолов» Джордж Мартин — большой любитель фантастики и супергеройского кино. Из последнего писателю очень понравились «Супермен», «Андор» и «Киллербот».

В своем «Не блоге» писатель поделился впечатлениями о недавно просмотренных фильмах и сериалах. Джордж Мартин говорит, что с Суперменом они «давние друзья».

«Это один из лучших фильмов о Супермене за долгое время … возможно, вообще. Этот новый «Супермен» напоминает мне версию, которую я читал в детстве, о странном госте с другой планеты, который прибыл на Землю с силами и способностями, намного превосходящими силы смертных людей. (И да, невинный, конечно, он всегда был иммигрантом. И нелегальным иммигрантом, если подумать). Фильм віглядит великолепно, и Джеймс Ганн прекрасно справился с кастингом. Рэйчел Броснахэн была потрясающей в роли Лоис Лейн. Я бы сказал, что нахожусь между ней и Марго Киддер в выборе лучшей Лоис всех времен. Нет никаких сомнений насчет лучшего Лекса. Николас Холт был безусловно лучшим Лютором всех времен, действительно жутким злодеем. Парень в плаще тоже был великолепен. Надеюсь, он сыграет Кал-Эла еще в десятке фильмов», — пишет Мартин.