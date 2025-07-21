«Супермен» превзошел всю кассу «Громовержцев» во второй уик-энд проката

Несмотря на то, что фильм «Громовержцы» от Marvel получил высокие оценки от критиков и зрителей, его кассовые успехи были скромными — настолько, что новому «Супермену» от DC удалось обойти конкурента уже во второй уик-энд проката.

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В настоящее время «Супермен» заработал $406, 8 млн по всему миру, тогда как «Громовержцы» остановились на отметке в $382 млн. Следует отметить, что это не самый кассовый фильм Marvel в 2025 году и пока лидерство за «Капитаном Америкой» с $415 млн (хотя и это достижение очевидно новый фильм DC с легкостью перебьет).

Производственный бюджет «Супермена» по неподтвержденным данным составляет $225 млн плюс $125 млн маркетинговых расходов. Таким образом для безубыточности лента должна заработать около $700 млн и пока эта сумма не выглядит настолько недостижимой. У «Громовержцев», для сравнения, затраты на производство составили $180 млн плюс $100 млн маркетинг, так что не похоже, что фильм окупился.

Новый «Супермен» — это первый фильм в перезапущенной Вселенной DC Джеймса Ганна и Питера Сафрана, который привлек на главную роль Дэвида Коренсвета вместо Генри Кавилла. История рассказывает об искреннем супергерое, который пытается доказать миру, что делает что-то хорошее, после того, как злодей Лекс Лютор (Николас Холт) настраивает общество против него. На стороне Кларка — репортерка Лоис Лейн (Рэйчел Броснахэн) и его верный спутник-суперпес Крипто. Ганн, наиболее известный по фильмам «Стражи Галактики» и «Отряд самоубийц», выступил в качестве режиссера. После утечки первых рецензий казалось, что фильм окончательно забивает гвоздь в гроб супергероики, впрочем, официальные оценки это опровергли: сейчас у ленты 83% от критиков и 92% от зрителей на Rotten Tomatoes, а также оценка «A-» в экзит-полах CinemaScore.

В дальнейшем у «Супермена» ответственная задача — устоять перед самым ожидаемым релизом Marvel в этом году, новой «Фантастической четверкой», который предварительно собрал достаточно положительные реакции.

Что касается остальных кассовых сборов, то «Мир Юрского периода: Возрождение» Universal в третий уик-энд достиг $647 млн по всему миру, а «Лило и Стич» от Disney стал самым кассовым голливудским фильмом года с впечатляющим $1 млрд (достижение, не покорившееся предыдущему лидеру, экранизации Minecraft с $955 млн). Новые релизы тем временем каких-то впечатляющих сумм не принесли: у «Смурфов» от Paramount всего $36 млн заработка (при бюджете в $58 млн), а сиквел хоррора «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» от Sony стартовал с $24,6 млн (производство стоило $18 млн).

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Источник: Variety, Screen Rant