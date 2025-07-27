«Миротворец» путешествует по параллельным мирам в новом трейлере, а Джеймс Ганн рассказывает о мире DCU

В трейлере сериал «Миротворец» несколько напоминает фильм «Дэдпул и Росомаха» и ленты о Человеке-пауке путешествиями в параллельные миры. Персонажу Джона Сины нравится.

Как отмечает IGN, на самом деле в трейлере Крис «Миротворец» Смит переходит из собственного измерения DCEU (расширенная вселенная DC) в главное измерение DCU. Джеймс Ганн переносит большую часть событий первого сезона «Миротворца» в канон со вторым сезоном, действие которого происходит через месяц после событий «Супермена».

Миротворец открывает новую вселенную с помощью Квантовой Развертывающей Камеры (КРК, Quantum Unfolding Chamber, QUC) в то время, как Рик Флег-старший, которого играет Фрэнк Грилло, стремится отомстить за смерть своего сына. Миротворец переходит в другое измерение, которое он сразу считает более привлекательным. Однако там он встречает второго себя и вступает с ним в бой.

«Во втором сезоне Миротворец открывает альтернативный мир, где жизнь является такой, какой он ее желает. Но это открытие также заставляет его столкнуться со своим травматическим прошлым и взять будущее в свои руки», — говорится в официальном описании.

Во время Comic-Con 2025 Джеймс Ганн подтвердил, что некоторые персонажи «Супермена» вернутся во втором сезоне «Миротворца». Майкл Рукер (который снимался в фильмах Ганна «Стражи Галактики» для Marvel) играет персонажа по имени Red St. Wild, который, по словам Ганна, похож на Лекса Лютора. На фестивале Ганн много рассказал о фильмах и сериале.

Джон Сина появился в эпизодической роли Миротворца в в недавно выпущенном фильме Ганна «Супермен». Его можно увидеть в ток-шоу, где он приводит множество причин, почему он никогда не доверял Супермену. Ганн говорит: «Я думаю, что Миротворец, вероятно, увлекается Суперменом немного больше, чем раньше». Режиссер отмечает, что здесь есть несколько размытое пространство, ведь в трейлере Крис пытается присоединиться к Банде Справедливости (Justice Gang).

«Так что он больше не собирается говорить плохие вещи о Супермене, зная, что они его друзья. … Я думаю, что тема второго сезона «Миротворца», если уж на то пошло, это искупление. Это персонаж, который знает, что поступил неправильно в прошлом. Он кардинально изменился с первого сезона. Единственное, чего я не хотел, чтобы Миротворец вел себя точно так же, как в начале первого сезона. Мы видели, как с ним происходили драматические вещи в том, как он общался с другими людьми, и он изменился благодаря этому. Его дружба с Леотой Адебайо полностью изменила его. А теперь это новый Миротворец, который пытается быть лучшим человеком, каким он может быть. Часто терпит неудачу, но действительно пытается сделать все возможное, но его прошлое не отпускает его, будь то его отношения с отцом, которого уже нет, или его отношения с отцом Рика Флега-младшего. Поэтому на самом деле речь идет об этой борьбе за поиск искупления, а также поиск любви», — рассказал режиссер.

Во втором сезоне появится актриса Сол Родригес в роли Саши Бордо, персонажа, который в комиксах в основном ассоциируется с Бэтменом. Родригес говорит, что, по ее мнению, «сущность Саши все еще присутствует в комиксах, но она привносит новые вибрации», и что когда дело доходит до будущей версии Бэтмена от DCU, «она не имеет к этому никакого отношения». Джеймс Ганн как будто пошутил, когда ответил «Пока что!» на утверждение о том, что между Сашей и Бэтменом нет никакой связи. Интересно, что по словам Родригес и Ганна, они еще не знают, кто будет играть Бэтмена.