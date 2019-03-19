Названы украинские цены на новые планшеты Apple: iPad mini — от 13 999 грн, iPad Air — от 16 999 грн

Нажмите, чтобы поделиться в Telegram (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться записями на Pocket (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на LinkedIn (Открывается в новом окне)

Нажмите здесь, чтобы поделиться контентом на Facebook. (Открывается в новом окне)

Нажмите, чтобы поделиться на Twitter (Открывается в новом окне)

Стали известны украинские цены на представленные вчера новые планшеты Apple iPad mini и iPad Air. Источником выступила украинская сеть магазинов розничной торговли «Цитрус», которая является официальным дистрибьютором Apple в Украине, компания уже добавила новинки в каталог своего онлайн-магазина.

Итак, планшет Apple iPad mini в версиях с 64 и 256 ГБ флэш-памяти оценивается в «Цитрусе» соответственно в 13 999 и 18 999 грн. В то же время для iPad Air, предлагающийся в тех же объемах памяти, указываются цены 16 999 и 22 499 грн. В обоих случаях цены относятся к версиям без модема сотовой связи.

Оба планшета будут доступны в золотистом, темно-сером и серебристом вариантах цветового исполнения корпуса.

Модель Apple iPad mini оснащена однокристальной системой Apple A12 Bionic, экраном диагональю 7,9 дюйма с разрешением 2048х1536 пикселей с поддержкой технологии True Tone и стилуса Pencil. Модель iPad Air, построенная на той же SoC Apple A12 Bionic, располагает более крупным экраном — 10,5 дюйма разрешением 2224х1668 пикселей. Она также поддерживает технологию True Tone и работу со стилусом Pencil.

Со всеми подробностями о характеристиках планшетов вы можете ознакомиться в нашем вчерашнем анонсе.

Источник: Цитрус (2)