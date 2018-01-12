НБУ уточнил, что изучает возможность внедрения электронной гривны, а не собственной криптовалюты

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Вчера, объявляя о намерении определить порядок функционирования рынка криптовалют, Национальный координационный центр кибербезопасности упомянул, что НБУ изучает вопрос выпуска национальной криптовалюты. На самом деле Национальный банк работает не над собственной криптовалютой, а над «электронной гривной». Об этом агентству «Інтерфакс-Україна» сообщили в пресс-службе регулятора.

«Национальный банк уточняет, что речь идет о возможном введении электронной гривны, а не собственной криптовалюты», – отметили в НБУ.

Увы, каких-либо подробностей о проекте или о хотя бы о том, на каком этапе находится разработка в банке не сообщили. Отметили лишь, что е-гривна должна минимизировать транзакционные издержки на перевод денег от одного участника платежного рынка Украины другому и позволит практически мгновенно проводить транзакции одновременно.

Судя по всему, окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Источник: interfax