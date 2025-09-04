Не "Офис 2.0", но забавно: сериал "Газета" получил 85% на Rotten Tomatoes и продлен на 2-й сезон

Сериал-спиноф культового «Офиса» под названием «Газета» стартовал с неплохими оценками от критиков и уже выпустил анонс второго сезона — за день до официального дебюта первого на Peacock.

Действие сериала «Газета» происходит в мире «Офиса», но на этот раз команда документалистов направляется в редакцию одной из газет штата Огайо, которая делит офис с производством туалетной бумаги. Команда получает нового редактора Неда Сэмпсона, который всеми силами пытается сплотить коллектив и восстановить былую славу Toledo Truth Teller.

Главную роль взял на себя Доналл Глисон (Билл Уизли в фильмах «Гарри Поттер»), тогда как из старого состава «Офиса» вернулся Оскар Нуньес, который продолжит играть роль бухгалтера — но уже в Toledo Truth Teller, а не Dunder Mifflin. Среди остального актерского состава появляются Сабрина Импаччиаторе, Челси Фрей, Мелвин Грегг, Гбемисола Икумело, Алекс Эдельман, Рамона Янг и Тим Ки.

Шоураннерами выступили Майкл Коман и создатель американского «Офиса» Грег Дэниелс.

Что говорят критики о «Газете»?

Сейчас у сериала вполне приличные 85% «свежести» на Rotten Tomatoes на основе 50+ рецензий.

В отзывах пишут, что «Газета» ощущается, как новое переосмысление «формулы ситкома о рабочем месте» с «духом Офиса», сами персонажи обаятельны и комичны, хотя Глисон в этом случае представляет противоположность Майклу Скотту, который чрезмерно увлечен своим делом.

«Газета» не ломает шаблонов, но учится на опыте. Это умная, милая и очаровательная комедия с отличным актерским составом, которая заполнит тот пробел, которого не хватало со времен окончания «Офиса» и «Парков и зон отдыха», Рос Бонайме, Collider.

«Газета» идет по следам «Офиса» в жанре кринжа, наслаждаясь персонажами, которые не могут перестать копать себе ямы», — Белен Эдвардс, Mashable.

«Возвращение Оскара Нуньеса к роли Оскара Мартинеса… здесь такое же веселое, а способ, которым сценаристы развивают образ Мартинеса, является одним из самых умных в сериале», — Клинт Гейдж, IGN.

«Сериал сразу дает понять: здесь нет ни Майкла, ни Джима, ни Дуайта. Это совершенно новые личности, в которых стоит инвестировать, и уже ко второму эпизоду вы восхищаетесь их приключениями», — Нагир Чемберс, Big Gold Belt Media.

«Офису» потребовались годы, чтобы добиться успеха. «Газета» имеет прочную основу для будущего величия», — Джулиан Роман, MovieWeb.

Уже сегодня, 4 сентября, «Газета» стартует на Peacock сразу с десятью эпизодами.

Трейлер

Отрывок сериала