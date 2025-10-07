Apple присматривается к преемнику Тима Кука, — Марк Гурман назвал имя

Глава Apple Тим Кук якобы убедил других ключевых руководителей воздержаться от выхода на пенсию, но время берет свое. Неофициально известен наиболее вероятный новый генеральный директор компании.

Марк Гурман из Bloomberg называет руководящий состав Apple чрезвычайно стабильным в последние годы. В 2019 году уволились руководитель отдела дизайна Джони Айв и руководительница отдела розничной торговли Анджела Арендтс. Фил Шиллер ушел с должности главного маркетингового директора Apple в 2020 году, но продолжает контролировать App Store и мероприятия по запуску продуктов. Лука Маэстри сохранил контроль над недвижимостью и информационными системами даже после того, как в прошлом году ушел в отставку с должности главного финансового директора.

Но время идет, приближаются изменения. Главный операционный директор Джефф Уильямс, которого когда-то считали преемником Кука, отказался от операционных обязанностей в июле и якобы готовится уйти в этом году. Ожидается, что вслед за ним компанию покинут еще несколько топ-менеджеров. Статус руководителя отдела искусственного интеллекта Джона Джаннандреа был неопределенным в течение многих лет. Он имел трудности с развертыванием Apple Intelligence и неудачной реорганизацией Siri, но удержался на должности, несмотря на потерю некоторых обязанностей, и его судьба неопределенна.

Еще один менеджер, срок пребывания в должности которого близится к концу, — Джони Сроуджи, руководитель группы аппаратных технологий, которая стоит за выпуском новых чипов серий A и M. Сроуджи, по его словам внутри компании, оценивает свое будущее, хотя решение еще не принято. Также может уйти Лиза Джексон, бывшая глава Агентства по охране окружающей среды США, которая сейчас руководит экологическими инициативами Apple. Однако сейчас она «не отсвечивает» из-за оппозиционных к нынешнему правительству взглядов, а взаимодействием занимаются преемники.

В следующем месяце Тиму Куку исполняется 65 лет, и с уходом Уильямса он потеряет «второй номер» в команде. Если Кук уйдет с поста генерального директора, вполне вероятно, что он останется вовлеченным в некотором качестве — возможно, в качестве председателя совета директоров, повторяя путь Джеффа Безоса, Ларри Эллисон и Билла Гейтса. Но для компании стоимостью более $3 трлн острым является вопрос, кто будет руководить ею ежедневно.

Джон Тернус, руководитель отдела аппаратной инженерии, остается главным претендентом. Марк Гурман говорил об этом раньше, но с тех пор шансы Тернуса увеличились. Есть несколько причин считать его лучшим кандидатом. Во-первых, у него не так много конкурентов, Apple имеет ограниченный выбор. Также Тернусу 50 лет — столько же, сколько было Куку, когда он занял эту должность. Возраст дает возможность оставаться у руля еще долгое время. Гурман отмечает, что этого нельзя сказать о большинстве других претендентов.

Наиболее вероятно, что Apple сейчас больше нужен технолог, чем менеджер по продажам или операционной деятельности. Хотя компания при Куке значительно выросла как в ассортименте продуктов, так и по доходам, с технологиями у нее реальные проблемы. Apple разработала успешные чипы и в конце концов собственные модемыно это фактически все достижения, в то время, как конкуренты движутся вперед по другим направлениям.

Третья причина — личная харизма. Тернус выделяется, его хорошо воспринимают сторонники Apple, ему доверяет Тим Кук, это подтверждает увеличение обязанностей его в последнее время. Главный технолог стал ключевым лицом в принятии решений по дорожным картам продуктов, функций и стратегий, его деятельность вышла за пределы традиционной сферы руководителя отдела аппаратного обеспечения. Когда Apple запустила iPhone 17именно Тернус проводил клиентов в магазин компании в Лондоне, а Кук играл эту роль в Нью-Йорке. Близкие к компании источники почти не сомневаются, что Тернус в конце концов станет генеральным директором.