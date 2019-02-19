Не прошло и года. Microsoft выпустила расширение для Chrome, добавляющее браузеру Google поддержку функции Windows Timeline

Компания Microsoft официально запустила функцию Timeline («Временная шкала»), которая автоматически синхронизирует историю посещаемых пользователем страниц в браузере и совершенных им действий в различных приложениях между ПК с Windows 10 и мобильными устройствами на iOS и Android, еще весной прошлого года (представлена она была еще на Build 2017). Если говорить конкретно о синхронизации истории посещений между различными устройствами пользователями, до этого момента официально функциональность Timeline поддерживалась только браузером Microsoft Edge. Но вот сейчас разработчики Microsoft выпустили официальное расширение для Chrome, которое расширяет доступность функциональности Timeline на браузер Google. Расширение называется Web Activities и уже доступно для загрузки в магазине Chrome Web Store.

Установив это расширение, пользователи Windows 10 смогут использовать встроенный инструмент Timeline для синхронизации истории посещений в браузере Chrome между всеми своими устройствами (ПК с Windows 10, мобильные устройства с iOS и Android). Отметим, что в данном случае копия истории посещений отправляется на серверы Microsoft, иначе функция Timeline просто не может работать. Но многим эта особенность работы функции может не понравится.

Напомним, что в браузере Google Chrome давно есть нативная поддержка синхронизации историй посещений и вкладок между разными устройствами. Оговариваемое расширение Microsoft для Chrome упрощает все еще сильнее, позволяя получить доступ к информации напрямую из окна многозадачности Task View в Windows 10. Доступ к последнему можно получить из панели задач или с помощью знакомой комбинации клавиш Win + Tab.

Интересно, сколько пройдет времени, прежде чем Microsoft выпустит аналогичное расширение для браузера Firefox.

С другой стороны, сторонние расширения для обеспечения поддержки функции Timeline в браузерах Google Chrome и Mozilla Firefox существуют уже более полугода. Но, опять-таки, в случае с неофициальными расширениями риски конфиденциальности и безопасности еще выше.

Источник: The Verge