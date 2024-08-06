На фото можно увидеть две солнечные панели и оценить размеры самолета — вероятно, длина достигает 10 метров, а значит китайский «летучий шпион» больше X-37B, эксплуатируемого Космическими силами США.

Космический самолет Китая (который должен был быть секретным, но уже как есть) был запущен на орбиту 14 декабря 2023 года ракетой Long March 2F и сейчас совершает свой третий полет вокруг Земли.

Недавно самолет попал в объектив Феликса Шефбенкера из Австрии и астрофотограф решил проследить за объектом, чтобы сделать подробную (насколько это возможно) визуализацию.

Шефбенкер в интервью Space.com рассказал, что использовал телескоп с зеркалом диаметром 35,5 см и разнообразные механизмы, которые позволяют следить за спутниками и автоматически удерживают их в центре поля зрения. Фотограф также корректировал оборудование с помощью некоторых входных данных и исправлений.

«Я делал эти изображения, снимая видео во время облета, а затем складываю их и увеличиваю резкость лучших кадров», — говорит Шефбенкер.

На изображениях можно увидеть две солнечные панели, которые не видны ни на одних компьютерных визуализациях, доступных в интернете, а также оценить размеры самолета.

Вероятно, его длина достигает 10 метров, что делает китайского «летучего шпиона» больше американского космического самолета X-37B, эксплуатируемого Космическими силами США.

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«Но информация может быть неточной, поскольку угол, под которым освещается самолет, может скрыть определенные особенности», — сказал Шефбенкер.

Интересно, что во время третьего полета самолет снизил свою орбиту до 350 км над Землей. Какую информацию получил Китай во время этого путешествия неизвестно.

Ранее эксперты предполагали, что некоторые из последних маневров космического беспилотного самолета Shenlong свидетельствуют о его возможном противоспутниковом применении (вероятно, для манипулирования или захвата спутников). В июне, во время своей третьей миссии, этот корабль выпустил объект, который отдалился на несколько километров, а затем вернулся на расстояние нескольких сотен метров.