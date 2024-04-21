Не все в NVIDIA миллионеры — акции приходится продавать, говорит программист с зарплатой $250 тыс. в год

Сотрудник NVIDIA, который зарабатывает $250 000 долларов в год, сказал, что заработки работники компании, «не такие розовые», как некоторые могут подумать. Он анонимно рассказал Business Insider, что хотя некоторым сотрудникам NVIDIA может повезти стать миллионерами, это далеко не всегда так. Издание проверило личность и состояние собеседника.

Инженер-программист, который присоединился к компании несколько лет назад, получает почти половину своей базовой зарплаты в виде RSU (restricted stock units, единиц ограниченного предложения, то есть летных акций).

«Если вы смотрите издалека и говорите, что сотрудники NVIDIA являются миллионерами, то это абсолютно верно, но этот миллион не заходит слишком далеко. Из-за того, что акции взлетели до небес, есть ожидание, что все заработали много денег. На самом деле RSU, которые вы получаете, являются основной частью вашего экспоненциального роста богатства, и не все получат много», — говорит он.

Даже если некоторые сотрудники получат много RSU, не все, и не всегда удерживают это состояние.

«В конце концов, вы обналичите свои акции, чтобы выполнить свои годовые обязательства по выплате личных налогов, взысканий за имущество и любых других расходов», — сказал он.

NVIDIA, в которой работает около 26 000 сотрудников, получила значительную выгоду от бума генеративного искусственного интеллекта. Ее акции резко выросли за последние 12 месяцев, что сделало ее самой дорогой компанией после Microsoft и Apple. Однако в пятницу акции NVIDIA упали на 10% и сейчас стоят почти на $200 долларов ниже мартовского пика.

Инженеры NVIDIA имеют ранг от уровня 1 до уровня 8. Собеседник издания имеет четвертый уровень. Он сказал, что его часто спрашивают в социальных сетях, сколько он зарабатывает. Он утверждает, что неверно представление, что все сотрудники NVIDIA имеют много денег, поскольку большая часть их состояния хранится в акциях, а налоги много забирают.

Сотрудник утверждает, что в Калифорнии, где у NVIDIA есть четыре офиса, миллион «не большая цифра», поскольку цены на жилье и стоимость жизни обычно высоки. Он добавляет, что «жизни случается», то есть всегда есть неожиданные счета или расходы.

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Самой большой покупкой, которую он сделал после того, как перечислил часть своих акций NVIDIA, был первый взнос в размере 250 000 долларов США за его трехкомнатный дом за почти 1,4 миллиона долларов.

Существует также ограничение на количество единиц акций, которые могут получить сотрудники. Даже самые показательные работники имеют ограничения по получению 50% своей базовой зарплаты в год. Это означает, что работник NVIDIA, который зарабатывает $1 млн в год, не может считаться богатым в таком месте, как Сан-Франциско. Согласно исследованию 2023 года, чтобы быть «богатым», вам нужно иметь $4,7 млн.

Кроме того, существует большая разница в оплате труда сотрудников NVIDIA в США и других странах. Инженер-программист в Индии, имеющий третий уровень, получает базовую зарплату около $19 000.

«Я все еще доволен тем, где я нахожусь, и я рад, что мне удалось, но все не так радужно, как выглядит со стороны. Я очень доволен ценой, по которой торгуются акции NVIDIA».

Рост акций помог сделать генерального директора Дженсена Хуанга одним из самых богатых людей в мире. Он занимает 21 место в рейтинге Bloomberg Billionaires Index с состоянием около $67 млрд.