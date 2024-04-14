«Пенсионный фонд» NVIDIA: как акции компании делают ее работников миллионерами

Состояние, которое можно получить, помогая развивать успешную компанию, ярко иллюстрирует пример работников NVIDIA. Один из них, сотрудник «среднего звена» накопил состояние в $62 млн через получение акций компании. Такая опция может стать отличным стимулом для работников. Однако другой сотрудник NVIDIA сделал ошибку почти в миллиард при нынешней стоимости акций, и потерял деньги.
Первый из работников пользовался планом приобретения акций для сотрудников (ESPP) в течение 18 лет и прочно удерживал их несмотря ни на что. Он не был высокопоставленным инженером, а просто воспользовался всеми преимуществами ESPP, который позволяет работникам использовать 10-15% своей зарплаты для покупки акций компании с 15% скидкой относительно рыночной цены.
В результате работник покинул компанию с пакетом акций стоимостью $62 млн. Наверное, было трудно удерживать эти акции, не продавая иногда, чтобы получить немного наличных, но он никогда не продавал акции в течение всего времени работы в компании и в результате обеспечил себя более чем солидной «пенсией».
Другой бывший работник NVIDIA когда-то имел миллион акций компании (одна акция сейчас оценивается в $882). К сожалению, ему пришлось продать свое «зеленое золото», чтобы компенсировать убытки, когда его брокер купил другие акции, которые затем упали на 90%. Маржинальный счет позволяет использовать стоимость одного или нескольких пакетов акций для покупки других акций или финансовых активов. В этом случае принудительная продажа с маржинального счета привела к убытку.
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Источник: Tom`s Hardware