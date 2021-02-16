Не выпустив ни одной новой игры, студия Remedy Entertainment получила рекордные доход и прибыль в 2020 году





Компания-разработчик Remedy Entertainment (создала такие игры как Control, Alan Wake и Quantum Break) опубликовала отчёт о финансовых результатах по итогам работы в 2020 году. Достаточно неожиданно, студия установила рекорды как по величине полученных доходов, так и по сумме прибыли. При этом в минувшем году компания не выпустила ни одной новой крупной игры.

Отмечается, что в 2020 году Remedy Entertainment получила доход в сумме €41 млн. Это на 40% превышает показатель 2019 года. В то же время чистая прибыль возросла более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим годом и достигла значения €13 млн.

Успех компании в 2020 году можно объяснить продолжающимися продажами игры Control. В декабре минувшего года эта игра преодолела рубеж в 2 млн проданных копий. Также в прошлом году вышло одно дополнение к этой игре и издание Control Ultimate Edition, включающее два дополнения, новый контент концовки и «бесплатное» обновление для консолей следующего поколения.

По словам генерального директора Remedy Entertainment Теро Виртала, рекордные финансовые показатели, несмотря на отсутствие крупных запусков новых игр, свидетельствуют, что компания хорошо развила бизнес по многим направлениям и заложила прочный фундамент для долгосрочного роста. Он добавил, что компании удалось достичь нескольких целей, поставленных в стратегии роста в 2017 году.

Несмотря на отсутствие новых крупных игр в 2020 году, Remedy Entertainment работает над новыми проектами. Компания занимается разработкой однопользовательского режима для бесплатного шутера Crossfire (под названием CrossfireX), кооперативной игры под кодовым названием Vanguard и двух проектов, которые выйдут в Epic Games. Так что компания не намерена почивать на лаврах, а активно работает для достижения новых финансовых вершин.

Источник: wccftech