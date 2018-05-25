Недавно запущенная модификация Falcon 9 Block 5 не являлась окончательным вариантом для пилотируемых миссий. Ракета еще должна получить новые баки наддува высокого давления (COPV)

Как известно, 11 мая SpaceX впервые запустила мощнейшую модификацию ракеты Falcon 9 Block 5, которую в будущем вместе с кораблем Crew Dragon (Dragon 2) планируется использовать для доставки экипажей астронавтов на Международную космическую станцию (МКС). Но сейчас выяснилось, что летавшая в тот день ракета на самом деле не являлась окончательной версией Falcon 9 Block 5.

Отметим, что перед самым запуском у Илона Маска спрашивали, соответствует ли Block 5 жестким требованиям безопасности NASA для использования в пилотируемых миссиях, и ответ главы SpaceX был положителен. Впрочем, Маск сделал оговорку, что может ошибаться.

Напомним, что для сертификации к пилотируемым запускам, NASA требует осуществления по меньшей мере 7 успешных запусков в неизменной конфигурации.

Сейчас стало известно, что запуск 11 мая в зачет не пойдет, поскольку летавшая в тот день ракета была лишена одного из ключевых обновлений – новых баков наддува высокого давления (COPV) внутри бака с кислородом. В 2016 году конструктивный недостаток в одном из таких баков стал причиной взрыва Falcon 9 на стартовой площадке. Напомним, жидкий кислород из-за переохлаждения стал твердым и вступил в реакцию с оболочкой бака COPV, изготовленной из композитного материала на основе углеродного волокна.

Ранее Илон Маск заявил, что команда инженеров SpaceX выполнила гигантский объем работ, чтобы развеять опасения NASA, и назвал новую конструкцию COPV самой совершенной из когда-либо созданных человечеством.

По словам SpaceX новые баки COPV уже полностью готовы и прошли все необходимые испытания, но в составе Falcon 9 Block 5 не появятся до первого демонстрационного полета корабля Crew Dragon, намеченного на август этого года. В рамках этой миссии, именуемой Demo-1, SpaceX испытывает обновленную версию корабля Dragon, отправив его к МКС без экипажа. Первый пилотируемый полет корабля Crew Dragon с экипажем намечен на декабрь этого года. То есть, после первого демо-запуска Demo-1 у SpaceX будет еще 4 месяца, чтобы выполнить шесть запусков Falcon 9 Block 5 и получить допуск к использованию ракеты в пилотируемых миссиях. Даже при нынешнем графике SpaceX этого времени более чем достаточно. Впрочем, есть большая вероятность, что первая пилотируемая миссия по программе Commercial Crew будет отложена.

Ранее многие критиковали SpaceX за план брать на борт команду астронавтов еще до заправки ракеты, заявляя, что это противоречит правилам безопасности. Собственно, именно с этим были связаны опасения NASA по поводу несовершенства COPV. Но Маск ранее утверждал, что для SpaceX нет никакой проблемы сначала заправить ракету, а потом принят астронавтов на борт корабля Dragon. Хотя в этом случае на подготовку запуска будет уходить больше времени. Он также отметил, что у компании есть запасной план, подразумевающий использование вместо COPV более надежных баков сферической формы из металлического сплава.

Теперь, когда у SpaceX почти готова ракета Falcon 9 Block 5 и корабль Crew Dragon, ничто не должно помешать начать доставлять астронавтов на МКС.

Источник: The Verge