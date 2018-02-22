Недорогие системные платы для новейших процессоров Intel поколения Coffee Lake уже появились в ассортименте некоторых зарубежных магазинов

Прямо сейчас нет никакого смысла брать «четырехъядерник» Intel Core i3 или доступный «шестиядерник» Core i5 поколения Coffee Lake, а затем покупать под него одну из плат на более дорогом наборе системной логики Intel Z370 Express, цены на которые стартуют от $140.

Ранее производитель обещал вторую волну новых моделей Core i3 и Core i5, а также новые CPU Pentium Gold и Celeron наряду с более доступными материнскими платами на чипсетах H370, B360 и H310. Понятно, что следующий месяц будет весьма напряженным и вполне естественно, что некоторые продавцы комплектующих для ПК начали вносить изменения в свой ассортимент. Так, многие уже сейчас добавили в свой каталог новые материнские платы для процессоров Intel Core восьмого поколения, нацеленные на бюджетный сегмент.

Реддитовец под ником dayman56 составил список из более десятка новых материнских плат ASRock и GIGABYTE, замеченных в каталогах различных онлайновых магазинов. Вот этот список. В некоторых случаях можно получить подробные спецификации, в других – лишь узнать модельный номер.

ASRock H370 Performance

ASRock H370M-ITX/AC

ASRock H370-PRO4

GIGABYTE H370 AORUS GAMING 3

GIGABYTE H370M D3H

GIGABYTE H370N WIFI

ASRock B360-Pro4

ASRock B360 Gaming K4

ASRock B360M-Pro4

ASRock B360M-ITX/AC

GIGABYTE B360M-HDV

GIGABYTE B360 AORUS Gaming 3

GIGABYTE B360M HD3

GIGABYTE H310M-HDV

GIGABYTE H310-HDV

ASRock H310-HDV/M.2

Напомним, H370 является среднебюджетным чипсетом и по возможностях практически идентичен флагманскому Z370, за исключением отсутствия поддержки разгона CPU и работы с несколькими видеокартами (из-за иного распределения линий PCI-E). Набор системной логики B360 располагается еще на ступеньку ниже и его набор интерфейсов еще скромнее. H310 – самый бюджетный чипсет с минимальным набор возможностей.

Увы, ни один из магазинов не указывает цен, но если ориентироваться на предыдущие утечки, системны платы на чипсете H370 будут стоить от $100 до $170, модели на B360 – от $80 до $130, а самые бюджетные варианты на чипсете H310 – от $50 до $70.

Источник: TechPowerUp