«Недостаточно инноваций». Мин-Чи Куо убежден, что новые смартфоны Galaxy S20 будут продаваться хуже прошлогодних Galaxy S10

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Аналитик Мин-Чи Куо, известный своими точными прогнозами об устройствах Apple, сделал новую весьма интересную оценку, касающуюся представленных на прошлой неделе флагманских смартфонов Samsung Galaxy S20.

Новые Galaxy S20 буквально по всем ключевым параметрам (экран, платформа, память, камера и батарея) превосходят прошлогодние модели Galaxy S10. Да, цена у них тоже более высокая, но это общая тенденция.

Так вот, Мин-Чи Куо убежден, что новая линейка Galaxy S20 получилась недостаточно инновационной, чтобы превзойти по продажам прошлое поколение Galaxy S10. Важно уточнить, что, говоря о недостатке инноваций, аналитик оценивает Galaxy S20 в масштабе всей отрасли, а не в сравнении с Galaxy S10.

Согласно прогнозу Мин-Чи Куо, до конца этого года объем продаж линейки Galaxy S20 составит 30-32 млн штук. Для сравнения, серия Galaxy S10 за аналогичный период времени продалась в количестве 36-38 млн штук. Иными словами, аналитик ожидает снижения продаж на 20%.

Справедливости ради, есть и другие, диаметрально противоположные оценки. Например, аналитики Counterpoint Research считают, что Galaxy S20 превзойдет по продажам Galaxy S10.

Напомним, в Украине Samsung Galaxy S20, S20+ и S20 Ultra начнут продаваться с 12 марта по цене от 26 999 грн до 37 999 грн.

Источник: Gizmochina