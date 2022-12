Пользователи не нашли в некст-ген версии The Witcher 3 одну из любовных сцен Геральта и Йеннифэр – виноваты не разработчики, а несовместимость модов

Некст-ген обновление The Witcher 3 многое добавляет к легендарной ролевой игре, но некоторым игрокам показалось, что часть важных вещей пропала. Пользователь Reddit JT-117 не обнаружил одну из сексуальных сцен с участием Йеннифэр в том месте, где она должна присутствовать по сюжету.

Речь о сцене близости Геральта и Йен в Каэр Морхене – прочие пикантные вставки якобы остались на своих местах. Фанаты предполагали, что эта сцена могла быть удалена из-за проблем совместимости, связанных с одним из модов, который был добавлен как часть официального обновления.

В примечаниях к некст-ген патчу The Witcher 3 указано, что в обновлении использовался ряд модов «созданных сообществом и вдохновленных сообществом». В их число входят The Witcher 3 HD Reworked Project от HalkHogan, HD Monsters Reworked от Denroth, Nitpicker’s Patch от chuckcash, исправления карты мира от Terg500 и иммерсивные ролики в реальном времени от Teiji25. Последний из модов и подозревался в исчезновении одной из важных сцен секса в игре.

Подобная проблема с указанным модом наблюдалась еще в 2020 году – некоторые сцены из игры отказывались воспроизводиться из-за отсутствия совместимых анимаций. Эпизод в Каэр Морхене как раз находился в списке несовместимых сцен из-за «неполных данных анимации частей оленя/волка». Если вы никогда не играли в The Witcher 3 или не видели эту конкретную сцену, не беспокойтесь о «частях оленя и волка», они относятся к оформлению ролика.

Через некоторое время выяснилось, что у многих пользователей сцена осталась на своем месте. Об этом говорил ряд комментариев к ныне удаленному оригинальному посту на Reddit. Сцена не только оказалась на своем месте, но и была обновлена графическим патчем. Скорее всего, дело было в установленных старых модах или не до конца удаленных их остатках при обновлении ранее установленной версии игры.

В CD Projekt Red подтвердили, что никакие сцены из игры не были удалены и дело именно в совместимости модов.

Также компания сообщила, что знает о проблемах, с которыми сталкиваются пользователи после обновления, исследует все поступившие сообщения и работает над устранением ошибок так быстро, насколько это возможно.

We are aware of the issues PC players have been reporting since last night’s release of the update. We are actively investigating all of the reports and will be providing an update on particular issues as soon as possible. Thank you for your patience!

— The Witcher (@witchergame) December 14, 2022