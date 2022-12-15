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Пользователи не нашли в некст-ген версии The Witcher 3 одну из любовных сцен Геральта и Йеннифэр – виноваты не разработчики, а несовместимость модов

Пользователи не нашли в некст-ген версии The Witcher 3 одну из любовных сцен Геральта и Йеннифэр – виноваты не разработчики, а несовместимость модов

Некст-ген обновление The Witcher 3 многое добавляет к легендарной ролевой игре, но некоторым игрокам показалось, что часть важных вещей пропала. Пользователь Reddit JT-117 не обнаружил одну из сексуальных сцен с участием Йеннифэр в том месте, где она должна присутствовать по сюжету.

Речь о сцене близости Геральта и Йен в Каэр Морхене – прочие пикантные вставки якобы остались на своих местах. Фанаты предполагали, что эта сцена могла быть удалена из-за проблем совместимости, связанных с одним из модов, который был добавлен как часть официального обновления.

В примечаниях к некст-ген патчу The Witcher 3 указано, что в обновлении использовался ряд модов «созданных сообществом и вдохновленных сообществом». В их число входят The Witcher 3 HD Reworked Project от HalkHogan, HD Monsters Reworked от Denroth, Nitpicker’s Patch от chuckcash, исправления карты мира от Terg500 и иммерсивные ролики в реальном времени от Teiji25. Последний из модов и подозревался в исчезновении одной из важных сцен секса в игре.

Подобная проблема с указанным модом наблюдалась еще в 2020 году – некоторые сцены из игры отказывались воспроизводиться из-за отсутствия совместимых анимаций. Эпизод в Каэр Морхене как раз находился в списке несовместимых сцен из-за «неполных данных анимации частей оленя/волка». Если вы никогда не играли в The Witcher 3 или не видели эту конкретную сцену, не беспокойтесь о «частях оленя и волка», они относятся к оформлению ролика.

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Через некоторое время выяснилось, что у многих пользователей сцена осталась на своем месте. Об этом говорил ряд комментариев к ныне удаленному оригинальному посту на Reddit. Сцена не только оказалась на своем месте, но и была обновлена графическим патчем. Скорее всего, дело было в установленных старых модах или не до конца удаленных их остатках при обновлении ранее установленной версии игры.

В CD Projekt Red подтвердили, что никакие сцены из игры не были удалены и дело именно в совместимости модов.

Также компания сообщила, что знает о проблемах, с которыми сталкиваются пользователи после обновления, исследует все поступившие сообщения и работает над устранением ошибок так быстро, насколько это возможно.

Подводя итог истории, можно сказать, что все сцены игры действительно остались на своих местах. В этом, как и в других подобных случаях с разными играми, может оказаться полезной чистая инсталляция. Также часто бывает целесообразно выждать некоторое время после релиза, прежде чем играть в новую или серьезно обновленную игру – срочные обновления в таких случаях далеко не редкость.

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Источник: GamesRadar


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