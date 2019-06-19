Некрасиво получилось. Xiaomi без разрешения использовала работы британского художника в рекламе своих устройств

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Компания Xiaomi, которая сейчас ведет активную экспансию за пределы Китая, оказалась в центре неприятной истории. Китайский промышленный гигант без разрешения использовал три работы британского графического дизайнера Питера Тарки в рекламе своих устройств в Испании. На «горячем» известного производителя смартфонов подловил сам дизайнер, сообщив об инциденте на своей страничке в Twitter.

Заглавное изображение — это основное изображение, украшающее главную страницу официального сайта испанского подразделения Xiaomi.

Теперь взгляните на художественное произведение ниже. Сходство сложно не заметить, не так ли?

В беседе с The Verge художник рассказал, что эта и другие работы были созданы в мае 2018 года для коллекции инсталляций. Они доступны в портфолио художника на сайте Behance. Как видно, художники Xiaomi мало что изменили — только убрали несколько наклоненных досочек и шары для четкой визуализации собственных продуктов.

Дальше — еще занимательнее.

Обратите внимание на зеленое кресло слева и подвесной светильник справа. Как оказалось, они взяты из двух других работ Тарки, по словам художника, выполненных по заказу корейского производителя электроники LG. Вот эти иллюстрации:

Вот созданное по заказу LG видео, где можно увидеть эти иллюстрации:

А вот анимация, созданная художником для наглядной демонстрации сходства между изображениями:

По словам художника, никто из Xiaomi не обсуждал с ним использование этих работ, не говоря уже о выплате каких-то лицензионных отчислений. Питер Тарка с уверенностью заявляет, что Xiaomi нагло украла его работы, лишь изменив насыщенность и отретушировав несколько элементов, чтобы скрыть кражу.

На момент публикации материала источнику не удалось получить комментарий Xiaomi.

Источник вспоминает, что Xiaomi не впервые использует чужие работы в своей рекламе. В феврале 2019 года китайский производитель использовал изображение дюн из коллекции обоев Apple macOS Mojave для своих смартфонов Mi 9, просто изменив цвет иллюстрации.

Источник: The Verge