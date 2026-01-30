Несмотря на заявления Маска, Tesla контролирует "бесконтрольные" Robotaxi

На прошлой неделе Илон Маск заявил, что сервис роботакси Tesla в Остине в Техасе будет работать без человека-водителя, контролирующего безопасность. Однако с того момента ни один человек не сообщил, что воспользовался услугами этого сервиса.





Заявление Маска способствовало росту акций Tesla на 4%. В СМИ радостно восприняли это событие. Примечательно, что миллиардер выступил с этим заявлением 22 января, всего за несколько дней до мощного ледяного шторма, который наделал беды в Остине. Чуть меньше чем через неделю компания опубликовала отчет о прибыли за четвертый квартал 2025 года.

Сейчас услуга «бесконтрольной» поездки в роботакси Tesla снова доступна, однако никто ею не пользуется. Дэвид Мосс, когда-то прославившийся тем, что проехал почти 17 тыс. км с FSD v14 без всякого постороннего вмешательства, специально приехал в Остин, чтобы проехаться в роботакси без присмотра. Он несколько дней искал такую машину. Однако во всех 42 машинах, которые его покатали, были установлены устройства по контролю безопасности.

«42 поездки на роботакси Tesla, 42 неудачи, одна цель — найти Model Y без присмотра. Найти поездку через приложение сложно, и каждый раз, когда я еду, вижу 4-5 машин, которые, по идее, могли бы находиться в районе, указанном в приложении. Это также было мое пятое путешествие подряд, когда за рулем сидел водитель-наблюдатель», — отмечает по результатам Дэвид Мосс.

Другие пассажиры сообщали о похожих случаях. Вице-президент компании по программному обеспечению Ашок Элусвами 22 января признал, что в Tesla решили начать с нескольких беспилотных роботакси, включенных в общий парк автомобилей с операторами по безопасности. Однако впоследствии количество авто без присмотра должно возрасти. Ни Маск, ни Элусвами не упомянули, что даже за автомобилями без контроллера безопасности внутри следуют другие машины, в которых и сидят наблюдатели за безопасностью.





Пока никто не может найти эти оставленные без присмотра за безопасностью роботакси Tesla. По информации, до двухдневного приостановления работы сервиса, в Остине в то время работало лишь несколько автомобилей компании. Количество зарегистрированных новых роботакси базируется на данных номерных знаков и связано с обновлением автопарка Tesla и пополнением моделями Y с дополнительным оборудованием.

Это уже не впервые в компании Маска делают громкое заявление об интеграции автономного управления, которое впоследствии ничем не подтвердилось. В июле 2025 года Tesla отметилась заявлением о первой полностью автономной доставке Model Y, самостоятельно проехавшей более 20 км от завода Giga Texas до дома покупателя в Остине. Маск тогда особо отметил это событие в собственной соцсети X. Видео быстро завирусилось. Сторонники Tesla заявляли, что оно свидетельствует о готовности автономной системы вождения к широкому применению. Однако в компании после этого больше никогда не делали подобного. Уже 7 месяцев прошло с того момента, а клиенты забирают собственные машины самостоятельно, как и раньше. Понятно, что это была маркетинговая демонстрация, а не широко доступная возможность.

Заявление Маска 22 января об удалении систем по контролю безопасности в роботакси Tesla было сделано в удобный момент, накануне мощного ледяного шторма, который значительно ограничил работу сервиса и сделал невозможным проверку этого заявления. К тому же 28 января компания Маска опубликовала финансовый отчет по результатам 4 квартала прошлого года, остро нуждаясь в дополнительном импульсе для собственных акций, после очередного года снижения спроса на собственные автомобили.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Мы писали, что несмотря на громкие заявления Илона Маска, что уже в следующем году миллионы беспилотных Tesla Robotaxi заполонят дороги США, реальное состояние сервиса выглядит значительно скромнее. Административный судья в Калифорнии пришел к выводу, что Tesla использовала обманчивый маркетинг, который создавал у покупателей ложное представление о возможностях систем помощи водителю Autopilot и Full Self-Driving (FSD).

Источник: Electrek