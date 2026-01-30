tradfi
Новости Авто 30.01.2026 comment views icon

Несмотря на заявления Маска, Tesla контролирует "бесконтрольные" Robotaxi

author avatar

Олександр Федоткін

Автор новостей и статей

Попри заяви Маска, Tesla контролює “безконтрольні” Robotaxi

На прошлой неделе Илон Маск заявил, что сервис роботакси Tesla в Остине в Техасе будет работать без человека-водителя, контролирующего безопасность. Однако с того момента ни один человек не сообщил, что воспользовался услугами этого сервиса.


Заявление Маска способствовало росту акций Tesla на 4%. В СМИ радостно восприняли это событие. Примечательно, что миллиардер выступил с этим заявлением 22 января, всего за несколько дней до мощного ледяного шторма, который наделал беды в Остине. Чуть меньше чем через неделю компания опубликовала отчет о прибыли за четвертый квартал 2025 года.

Сейчас услуга «бесконтрольной» поездки в роботакси Tesla снова доступна, однако никто ею не пользуется. Дэвид Мосс, когда-то прославившийся тем, что проехал почти 17 тыс. км с FSD v14 без всякого постороннего вмешательства, специально приехал в Остин, чтобы проехаться в роботакси без присмотра. Он несколько дней искал такую машину. Однако во всех 42 машинах, которые его покатали, были установлены устройства по контролю безопасности. 

Попри заяви Маска, Tesla контролює “безконтрольні” Robotaxi
Robotaxi Tesla/Fortune

«42 поездки на роботакси Tesla, 42 неудачи, одна цель — найти Model Y без присмотра. Найти поездку через приложение сложно, и каждый раз, когда я еду, вижу 4-5 машин, которые, по идее, могли бы находиться в районе, указанном в приложении. Это также было мое пятое путешествие подряд, когда за рулем сидел водитель-наблюдатель», — отмечает по результатам Дэвид Мосс. 

Другие пассажиры сообщали о похожих случаях. Вице-президент компании по программному обеспечению Ашок Элусвами 22 января признал, что в Tesla решили начать с нескольких беспилотных роботакси, включенных в общий парк автомобилей с операторами по безопасности. Однако впоследствии количество авто без присмотра должно возрасти. Ни Маск, ни Элусвами не упомянули, что даже за автомобилями без контроллера безопасности внутри следуют другие машины, в которых и сидят наблюдатели за безопасностью. 


Пока никто не может найти эти оставленные без присмотра за безопасностью роботакси Tesla. По информации, до двухдневного приостановления работы сервиса, в Остине в то время работало лишь несколько автомобилей компании. Количество зарегистрированных новых роботакси базируется на данных номерных знаков и связано с обновлением автопарка Tesla и пополнением моделями Y с дополнительным оборудованием. 

Попри заяви Маска, Tesla контролює “безконтрольні” Robotaxi
Запуск роботакси в офисе Tesla/Ashok Elluswamy/X

Это уже не впервые в компании Маска делают громкое заявление об интеграции автономного управления, которое впоследствии ничем не подтвердилось. В июле 2025 года Tesla отметилась заявлением о первой полностью автономной доставке Model Y, самостоятельно проехавшей более 20 км от завода Giga Texas до дома покупателя в Остине. Маск тогда особо отметил это событие в собственной соцсети X. Видео быстро завирусилось. Сторонники Tesla заявляли, что оно свидетельствует о готовности автономной системы вождения к широкому применению. Однако в компании после этого больше никогда не делали подобного. Уже 7 месяцев прошло с того момента, а клиенты забирают собственные машины самостоятельно, как и раньше. Понятно, что это была маркетинговая демонстрация, а не широко доступная возможность.

Заявление Маска 22 января об удалении систем по контролю безопасности в роботакси Tesla было сделано в удобный момент, накануне мощного ледяного шторма, который значительно ограничил работу сервиса и сделал невозможным проверку этого заявления. К тому же 28 января компания Маска опубликовала финансовый отчет по результатам 4 квартала прошлого года, остро нуждаясь в дополнительном импульсе для собственных акций, после очередного года снижения спроса на собственные автомобили. 

Мы писали, что несмотря на громкие заявления Илона Маска, что уже в следующем году миллионы беспилотных Tesla Robotaxi заполонят дороги США, реальное состояние сервиса выглядит значительно скромнее. Административный судья в Калифорнии пришел к выводу, что Tesla использовала обманчивый маркетинг, который создавал у покупателей ложное представление о возможностях систем помощи водителю Autopilot и Full Self-Driving (FSD).

Источник: Electrek

Популярные новости

arrow left
arrow right
CEO GM: владельцы плагин-гибридов не заряжают авто, реальные выбросы выше в разы
Tesla прекращает производство Model S и X, чтобы создавать роботов: прибыль компании упала на 46% в 2025 году
Tesla представила Model Y 2026 с улучшением для многодетных семей
Tesla Model Y признана наименее надежным автомобилем в Германии, — TÜV (Ассоциация технического надзора)
Подписка на "автопилот": Tesla прекращает одноразовую продажу FSD, с февраля — только $99/месяц
Без X Илона Маска: европейские институции запускают соцсеть W ("Ви")
Суд установил, что Tesla обманывала насчет Autopilot, в то время, как компания убирает из Robotaxi "водителей безопасности"
Юрист Илона Маска подрабатывает клоуном в свободное от исков к OpenAI время
Сколько на самом деле Tesla Robotaxi — исследование выявило, что громкий запуск оказался "пшиком"
Автомастерская: "катастрофический" уровень отказов Tesla Model 3 и Y с аккумуляторами LG китайского производства
Роботакси Waymo завезло пассажира на трамвайные рельсы и заставило бежать
Apple подтвердила новую Siri на Gemini — Илон Маск уже отреагировал
А как же Grok? Разработчики xAI писали код на Claude, пока Anthropic их не забанила
Илон Маск снова преувеличил: ЦОД xAI Colossus 2 даже близко не достиг 1 ГВт, по данным спутника
Взломал Apple и правительство США: видео тюремной камеры одного из самых известных хакеров
Новая модель ChatGPT использует Grokipedia Илона Маска в качестве источника
Проспали лидера: китайская AGIBOT производит 39% человекоподобных роботов, Tesla отстает
Tesla патентует встроенную антенну Starlink в своих авто
По итогам года Grok 4.20 стал самым успешным ИИ-трейдером
Tesla вводит абонплату за функции, которые раньше были бесплатными
Операция "Синяя птичка": стартап возрождает "убитый" Маском Twitter в новой соцсети
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить