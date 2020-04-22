Netflix отчитался о рекордном росте числа подписчиков и прочих успехах за квартал, а также предупредил о вероятных сложностях впереди





Компания Netflix, владеющая одноименным стриминговым сервисом, отчиталась за первый квартал текущего года. На фоне пандемии Netflix предсказуемо показал взрывной рост, но в то же время в компании прекрасно осознают, что этот эффект кратковременный, предупреждая о неопределенности и рисках бизнеса в связи с COVID-19.

За квартал Netflix привлек 15,8 миллиона платных подписчиков — это двое выше прогнозируемого значения (7,2 млн) и на 22% превосходит результат аналогичного периода 2019 года (9,6 млн). В общей сложности у Netflix уже более 182,9 миллиона подписчиков по всему миру.

Доход за отчетный период составил $5,77 млрд, что лишь немного выше прогнозируемого значения в $5,76 млн. Это обусловлено укреплением доллара и закономерным сокращением выручки (в пересчете в национальную валюту) на международных рынках, которые делают основной вклад в рост пользовательской базы сервиса. В то же время доход за первый квартал 2020 года оказался на 29,5% больше показателя за первый квартал 2018 года ($4,4 млрд) и на 5,5% превышает результат предыдущего квартала. Операционная прибыль в годовом выражении выросла более чем вдвое — с $459 млн до $958 млн.

Статистика просмотров самых популярных новинок: Tiger King — 64 миллиона; Spenser Confidential / «Правосудие Спенсера»— 85 миллионов; La casa de papel / «Бумажный дом» (4 часть) — 65 миллионов; Ozark / «Озарк» (третий сезон) — 29 миллионов; Love is Blind / «Любовь слепа» — 30 миллионов.



Стратегия продвижения с выпуском новый сезонов шоу целиком, а не по одному эпизоду еженедельно, оказалась очень выигрышной в нынешних условиях — большинство запланированных к выходу в ближайшие месяцы сериалов полностью отсняты, так что Netflix, в отличие от других, не придется переносить выпуск отдельных эпизодов или целых сериалов.

Среди главных премьер этого квартала Netflix выделяет комедийный сериал Space Force / «Космические силы» со Стивом Кареллом, Джоном Малковичем и Лизой Кудроу (выходит 29 мая), реалити-шоуToo Hot to Handle (вышло 1 апреля), сериал The Last Dance о Майкле Джордане и «Чикаго Буллс» (19 июля). Также на подходе мини-сериал «Голливуд» Райана Мёрфи (1 мая) и боевик Extraction с Крисом Хэмсвортом. Кроме того, Netflix пополнил библиотеку несколькими фильмами из числа запланированных летних кинопремьер, включая The Lovebirds с Кумэйлом Наджиани и «Энола Холмс» с Милли Бобби Браун.

Netflix продолжает работу над более чем 200 сериалам и фильмами удаленно. Заглядывая вперед, компания прогнозирует стабильный выпуск контента в 2020 году и начале 2021-го, но после этого поток нового контента может сократиться, так как часть проектов пришлось заморозить из-за пандемии. Фильмы и сериалы, чьи съемки не завершились, задержаться примерно на квартал. В то же время у части в зависимости от региона могут быть проблемы с локализацией (как с озвучкой, так и с субтитрами).

В качестве временной меры Netflix ограничит ресурсы, направленные на разработку и внедрение продуктовых инноваций, и сосредоточиться на обеспечении стабильной работы сервиса. Увы, в письме нет конкретного списка находящихся в разработке новых продуктов и неясно, какие из них отложат в долгий ящик. Две последние запущенные функции — региональные топы популярных фильмов и сериалов и расширенные возможности родительского контроля.

«Это впервые за более чем 20-летнюю историю мы смотрим в будущее столь неуверенно и тревожно. Коронавирус достиг каждого уголка мира, и ввиду отсуствия вакцины или проверенного способа лечения никто не знает, когда этот ужасный кризис закончится. Очевидно одно — количество человеческих жертв продолжит расти, а десятки миллионов людей останутся без работы». Основатель и глава Netflix Рид Хастингс

И хотя Netflix допускает вероятный спад показателей в обозримом будущем, руководство уверенно, что в итоге компания сохранит лидерство. Вполне разумное предположение, учитывая, что для многих Netflix стал сервисом первой необходимости, а конкурентам — Disney+ и другим, тоже не удастся избежать кризиса.

Во втором квартале 2020 года Netflix ожидает добавить еще 7,5 млн платных подписчиков (рост на 25,6%) и прогнозируют выручку $6,05 млрд (рост на 22,8%).

По состоянию на 31 марта 2020 года компания располагала $5,178 млрд в виде денежных средств и их эквивалентов против $5,043 млрд в предыдущем квартале и $3,37 млрд годом ранее.

Источник: Netflix