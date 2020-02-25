Netflix добавил в приложение Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов. Рейтинг составляется ежедневно и отдельно для каждой страны

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Стриминговый сервис Netflix решил помочь пользователям, которые не могут самостоятельно определиться с выбором подходящего фильма или сериала для просмотра. В приложении появились рейтинги лучшего контента, а также фильмов и сериалов, при этом каждый Топ-10 обновляется еждневно и составляется отдельно для каждой страны.

Дополнительная строка с десяткой самых популярных фильмов и сериалов доступна в главном окне (без разделения на фильмы и сериалы) и соответствующих разделах.

Попавшие в рейтинг произведения также получают отдельную «наклейку» Топ-10 на обложку, так что их можно будет визуально выделить и в любом другом месте приложения, включая список сохраненных, поиск, подборки и т.д. Разработчики отметили, что положение новой строки будет зависеть от того, насколько релевантным будет представленный в рейтинге контент для конкретного пользователя.

Отметим, что впервые Netflix рассказал о данной возможности еще весной прошлого года. С тех пор функция тестировалась в Великобритании и Мексике и только теперь сервис сделал ее доступной для пользователей во всем мире.

Напомним, что в конце прошлого года Netflix назвал Топ-10 самых популярных фильмов, сериалов и контента другого формата 2019 года. Сервис Netflix также разрешил отключить надоедливые автоматические превью.

Источник: Netflix