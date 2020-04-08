Netflix обновил функции родительского контроля, теперь свой профиль можно защитить PIN-кодом, а в детском — ограничить просмотр взрослого контента и конкретных фильмов/сериалов





Стриминговый сервис Netflix добавил несколько долгожданных изменений в систему родительского контроля, включая защиту профилей PIN-кодом. Если вы пользуетесь данным сервисом вместе с детьми и родственниками, то наверняка сталкивались с ситуацией, при которой кто-то случайно заходил в ваш профиль и «портил» вам статистику, рекомендации и список текущих просмотров.

Теперь в разделе Profile & Parental Controls вы можете просто добавить к своему профилю PIN-код из четырех цифр (пункт Profile Lock), так что в него уже никто не зайдет случайно или специально, например, подростки, которым вы ограничили взрослый контент. Кстати, о взрослом контенте — теперь в пункте Viewing Restrictions его можно ограничивать с помощью удобного ползунка (7+, 13+, 16+, 18+) и даже скрывать конкретные фильмы и сериалы, просто указав их название.

Ну, а чтобы дети не «залипали» на многочасовом просмотре сериала, в детском профиле можно отключить функцию автовоспроизведения следующего эпизода (в том же пункте Playback Settings, где можно отключить автоматические превью). В том же разделе в пункте Viewing activity можно оценить, что именно смотрит ваш ребенок и не слишком ли много эпизодов сериала он потребляет за сутки, что особенно важно в условиях карантина.

Напомним, что в феврале Netflix добавил в фирменное приложение Топ-10 самых популярных фильмов и сериалов, при этом актуальный рейтинг составляется ежедневно и отдельно для каждой страны.

Источник: Engadget, Netflix