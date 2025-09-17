Новости Кино 17.09.2025 comment views icon

Netflix показал трейлер Splinter Cell: Deathwatch с новой историей о "старом Сэме"

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Netflix показала трейлер Splinter Cell: Deathwatch з новою історією про "старого Сема"

Netflix показал трейлер анимационного сериала Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch, в котором главный герой Сэм возвращается спустя кучу лет.

Мужчина живет отшельником в сельской местности Восточной Европы, но снова оказывается втянутым в операции спецслужб. События разворачиваются спустя десятилетия после классических игр, а сам сюжет частично отсылает к Chaos Theory 2005 года. Все из-за того, что показаны воспоминания о дружбе и конфликте Сэма с бывшим напарником Дугласом Шетландом.

Сейчас Deathwatch показывает детей Шетланда — Диану и Чарли — которые возглавляют компанию Displace International. Диана перевела часть компании на «зеленую» энергетику, тогда как Чарли стремится вырваться из тени сестры. Именно их истинные намерения запускают новую глобальную угрозу, которую и придется остановить.

Netflix показала трейлер Splinter Cell: Deathwatch з новою історією про "старого Сема"
Постер Splinter Cell: Deathwatch / Netflix

Сэм пытается раскрыть схему Displace, угрожающую Европе. А вместе с ним объединяется раненый агент Зинния МакКенни, техническая коллега Анна Гримсдоттир и другие участники подразделения «Четвертого эшелона», которое стремится доказать свою ценность в мире дронов и хакеров. Поэтому наряду с личной историей Фишера, сериал поднимает тему места спецподразделений в цифровую эпоху.

Отметим, что за сериал отвечает Дерек Колстад, автор сценариев «Джона Уика» (которого ждет продолжение) и «Никто». Вместе с тем в играх Сэма озвучивал Майкл Айронсайд, но создатели решили сменить голос на актера Лива Шрайбера.

Премьера 14 октября, когда Splinter Cell: Deathwatch выйдет на Netflix.

Источник: IGN

Популярные новости

arrow left
arrow right
Тарантино в восторге от "Приключений Клиффа Бута" и назвал двух лучших режиссеров в мире
Netflix продлил "Отдел нераскрытых дел" на 2-й сезон — детективный сериал с 90% на Rotten Tomatoes
Четвертый сезон "Ведьмака" выйдет на Netflix осенью и с 8 эпизодами "за раз", — инсайдеры
Сериал "Проблема 3 тел" привлек одну из самых интересных звезд "Игры престолов" — начаты съемки второго сезона
"Ведьмак" обошелся Netflix в $500 млн без учета финальных сезонов
На Netflix вышел второй сезон "Уэнздей" — с первыми 4 эпизодами
Сериал "Ведьмак" представил нового Весемира — актера "Колец власти" и "Гарри Поттера"
Катастрофа в мире "Ведьмака": что известно о сериале-спинофе "Крысы" и его дальнейшей судьбе
Не прошло и 5 лет: Netflix дал «зеленый свет» на разработку сериала Assassin's Creed
"Блестящий детектив": критики оценили "Достать ножи 3" в 96% на Rotten Tomatoes
Трейлер фильма "Баллада о маленьком игроке" — заядлый картежник Колин Фаррелл убегает от долгов и Тильды Суинтон
Встреча "Сегуна" и "Игры в кальмара": трейлер нового сериала Netflix с королевской битвой 300 самураев
Значит, скорбь: на Netflix вышли финальные эпизоды 2-го сезона "Уэнздей"
Netflix продлил сериал "Ван Пис" на третий сезон и показал тизер второго
Это случилось: Netflix снимает сериал-спиноф "Уэнздей" о Дяде Фестере
Начались съемки спинофа «Однажды в Голливуде» — первые фото с Брэдом Питтом в «Приключениях Клиффа Бута»
"Запомните: виноват не Лиам, а Netflix". Тизер "Ведьмака" с новым Геральтом атаковали дизлайками на YouTube
Идеальная замена "Игры в кальмара": вышел трейлер третьего сезона "Алисы в Пограничье"
Netflix начал съемки фэнтези "Хроники Нарнии: Племянник чародея" — первый взгляд на Дигори и Полли
Сериал "Ведьмак" покажет "эпизод-мюзикл" с Лютиком в четвертом сезоне
"Похоже на работу сумасшедшего": готическое фэнтези "Франкенштейн" Гильермо дель Торо оценили в 78% на Rotten Tomatoes
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить