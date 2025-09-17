Netflix показал трейлер Splinter Cell: Deathwatch с новой историей о "старом Сэме"

Netflix показал трейлер анимационного сериала Tom Clancy’s Splinter Cell: Deathwatch, в котором главный герой Сэм возвращается спустя кучу лет.

Мужчина живет отшельником в сельской местности Восточной Европы, но снова оказывается втянутым в операции спецслужб. События разворачиваются спустя десятилетия после классических игр, а сам сюжет частично отсылает к Chaos Theory 2005 года. Все из-за того, что показаны воспоминания о дружбе и конфликте Сэма с бывшим напарником Дугласом Шетландом.

Сейчас Deathwatch показывает детей Шетланда — Диану и Чарли — которые возглавляют компанию Displace International. Диана перевела часть компании на «зеленую» энергетику, тогда как Чарли стремится вырваться из тени сестры. Именно их истинные намерения запускают новую глобальную угрозу, которую и придется остановить.

Сэм пытается раскрыть схему Displace, угрожающую Европе. А вместе с ним объединяется раненый агент Зинния МакКенни, техническая коллега Анна Гримсдоттир и другие участники подразделения «Четвертого эшелона», которое стремится доказать свою ценность в мире дронов и хакеров. Поэтому наряду с личной историей Фишера, сериал поднимает тему места спецподразделений в цифровую эпоху.

Отметим, что за сериал отвечает Дерек Колстад, автор сценариев «Джона Уика» (которого ждет продолжение) и «Никто». Вместе с тем в играх Сэма озвучивал Майкл Айронсайд, но создатели решили сменить голос на актера Лива Шрайбера.

Премьера 14 октября, когда Splinter Cell: Deathwatch выйдет на Netflix.

Источник: IGN