Netflix продлил сериал-выживач "До последнего самурая" на 2-й сезон

Ожидайте еще больше мечей, крови и сражений: японский исторический боевик «До последнего самурая» от Netflix получит второй сезон.

Первый сезон вышел этой осенью и сразу попал в топ-10 неанглоязычных шоу стриминга в 88 странах. Сериал продвигали как «смесь Игры в кальмара и Сёгуна»: сюжетно он происходит в конце 19 века в период Мэйдзи и переносит 292 самураев в центр битвы на выживание. Как и в корейском шоу, персонажи «До последнего самурая» попали в трудные жизненные обстоятельства и очень нуждаются в деньгах, поэтому готовы убивать друг друга, чтобы получить ценный главный приз.

На сегодняшний день, первый сезон все еще удерживает оценку в 100% на Rotten Tomatoes, поэтому странно, что Netflix несколько замедлил с объявлением продолжения.

Написал и срежиссировал «До последнего самурая» Мичихито Фуджии при соавторстве Дзюничи Окады. Последний к тому же выступает продюсером, хореографом боевых сцен и играет главную роль — самурая Шудзиро Сагу, который присоединился к опасному соревнованию, чтобы помочь своей больной жене и ребенку.

«Мы надеемся сделать следующий сезон еще более энергичным и насыщенным событиями», — заявил Окада во время объявления продолжения.

Netflix пока не раскрыл дату начала производства или окно выхода второго сезона. Первый, напомним, завершился тем, что Шудзиро спешил в Токио вместе с отчаянной девочкой Футабой — не только для того, чтобы продолжить королевскую битву, но и выяснить, кто за ней стоит. Тем временем приемные братья и сестры самурая присоединяются к нему и пытаются противостоять Гентосаю, который когда-то их тренировал, а теперь должен убить.

