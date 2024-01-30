Netflix решил «исправить‎» чрезмерный сексизм Сокки в сериале «‎Аватар: Легенда об Аанге» — фанаты не оценили

В «живой» адаптации анимационного сериала Nickelodeon на Netflix персонаж Сокка будет несколько отличаться от оригинала.

В интервью Entertainment Weekly актеры Киавентио Тарбелла (Катара) и Иен Усли (Сокка) рассказали, что сексизм оригинального Сокки активно обсуждался при разработке адаптации и в конечном счете был умышленно устранен из образа персонажа.

«Мы устранили элемент того, насколько сексистским был Сокка. Я чувствую, что в оригинальном шоу было много сомнительных моментов», — говорит Киавентио, с чем согласился Усли.

На Reddit существуют отдельные темы, посвященные обсуждению сексизма Сокки, где в частности упоминается как в оригинале он делал замечания вроде того, что «девушки лучше чинят одежду, чем парни; тогда как парни лучше охотятся и дерутся». В то же время в некоторых комментарии отмечают, что таким образом создатели убирают неотделимую черту оригинального персонажа, которая показывает Сокку как «человека, который унаследовал слишком упрощенные взгляды своей культуры, но способен эволюционировать, когда сталкивается с реальностью».

В то же время, адаптация Netflix привнесла изменения не только в образ Сокки. Ранее шоураннер Альберт Ким сказал, что начало шоу будет кардинально отличаться от анимационной версии. Сериал также подробнее охватит тему «геноцида народа магов воздуха и превознесение нации огня».

«Это сознательное решение показать людям, что-то отличное от мультсериала», — сказал Ким. «Нам приходилось иногда разгадывать сюжетные линии и ремиксовать их по-новому, чтобы они имели смысл для сериализованной драмы. Поэтому интересно посмотреть, как на это отреагируют».

Создатели оригинального сериала Брайан Конецко и Майкл Данте ДиМартино потратили два года на разработку живой экранизации для Netflix, прежде чем объявили о своем уходе из проекта из-за творческих разногласий. Ким, оставшийся единственным шоураннером, сказал, что без них продолжать создание шоу было «абсолютно сложно».

«Нужно быть идиотом, чтобы хоть чуть-чуть не испугаться», — сказал Ким. «Моей первой реакцией после «О, черт!» было «Черт! Действительно ли я хочу это сделать? Есть ли способ улучшить оригинал? Каждый раз, когда вы беретесь за то, что уже полюбилось миллионам поклонников, вы должны задавать себе эти вопросы».

Все 8 эпизодов первого сезона сериала «‎Аватар: Легенда об Аанге» выйдут на Netflix 22 февраля.