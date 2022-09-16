Netflix снял экранизацию рассказа Стивена Кинга – фильм «Телефон мистера Харригана» выходит в октябре

Netflix выпустил трейлер экранизации рассказа Стивена Кинга «Телефон мистера Харригана». В трейлере Крейг, которого играет Джейден Мартелл («Оно» и «Достать ножи»), общается с мистером Харриганом, стареющим миллиардером, которого играет Дональд Сазерленд.

Согласно описанию Netflix, фильм рассказывает о связи Крейга и мистера Харригана с помощью айфонов, которые позволяют им оставаться на связи после смерти пожилого человека. Трейлер выглядит зловеще: мальчик оставляет голосовое сообщение мужчине после того, как тот умер, в результате чего ему перезванивают и пристававшего к нему хулигана находят мертвым.

Деталь, сильно отвлекающая внимание от происходящего в трейлере – возраст телефонов. Мистеру Харригану дают оригинальный iPhone, а позже в трейлере мы видим Крейга, использующего iPhone 4 или 4S. Короткая история, которую адаптирует кинолента, не относится к тому периоду времени – она была опубликована в 2020 году.

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Фильм будет доступен на Netflix с 5 октября – как раз к началу сезона жутких фильмов под Хэллоуин.

Источник: The Verge