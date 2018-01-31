Netflix ведет переговоры с Люком Бессоном о съемке фильмов для сервиса, а также покупке части его студии EuropaCorp вместе с библиотекой контента

По информации издания Variety cервис Netflix активизировал переговоры с французской студией EuropaCorp, основанной Люком Бессоном. Предметом сделки может быть съемка легендарным режиссером нескольких полнометражных фильмов для Netflix, приобретение прав на существующую библиотеку фильмов и даже покупка части студии EuropaCorp, которая переживает не лучшие времена после финансового провала фильма «Валериан и город тысячи планет».

Якобы Netflix хочет, чтобы Люк Бессон срежиссировал и спродюсировал несколько фильмов для сервиса, которые будут обозначены как Netflix originals и получат бюджет порядка $30 млн каждый. Как часть сделки, сервис получит доступ к библиотеке фильмов EuropaCorp, которая оценивается в $186 млн (150 млн евро) и содержит такие популярные франшизы, как “Заложница”, “Такси” (напомним, скоро выходит пятая часть серии), “Перевозчик” и другие.





Первоначально переговоры между компаниями стартовали в конце прошлого года, однако тогда речь шла лишь о совместных с Люком Бессоном съемкам фильмов. Однако провал «Валериан и город тысячи планет» привел к тому, что EuropaCorp решил продать часть своих акций профильному инвестору и Netflix посчитала это предложение заслуживающим внимания. Компания также продала свое французское ТВ-подразделение и уволила часть персонала.

В данный момент у EuropaCorp накопилось долгов на $285 млн (230 млн евро), а библиотека фильмов и другие активы находится в залоге у основного кредитора JP Morgan. Сама компания в данный момент оценивается всего в $73 млн (59 млн евро), причем с момент выпуска «Валериана и города тысячи планет» стоимость EuropaCorp упала на 60%. Среди потенциальных покупателей части студии также называют бизнесмена Тарака Бен Аммара и американскую медиакомпанию Lionsgate.





Компаниии Netflix и EuropaCorp официально никак не комментируют возможную сделку, но если она все же состоится, то выгоду получат обе стороны – Люк Бессон получит необходимые финансовые ресурсы и сохранит студию, а видеосервису достанется качественный контент (существующий и новый) от французского мэтра. Напомним, что в текущем году Netflix собирается потратить на производство фильмов и сериалов $8 млрд, чтобы довести количество оригинального контента в своей базе до 50%.

Источник: Variety