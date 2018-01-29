Вышел первый трейлер фильма Taxi 5 / “Такси 5” от Люка Бессона, премьера состоится 11 апреля 2018 года

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В этом году исполняется ровно 20 лет с тех пор, как вышел самый первый фильм “Такси” от Люка Бессона. За это время успели выйти три номерные части, американский ремейк “Нью-Йоркское такси” c Куин Латифой и Джимми Фэллоном и даже сериал по мотивам Taxi Brooklyn, закрытый после первого сезона. Однако останавливаться авторы франшизы не собираются и уже 11 апреля 2018 года на экраны выйдет “Такси 5” / Taxi 5.

Главные герои первых четырех частей таксист Даниэль (Сами Насери) и полицейский Эмильен (Фредерик Дифенталь) в новой части не появятся, передав новым героям по наследству прокачанное такси, внучатого племянника Даниэля и комиссара Жибера (Бернар Фарси) с его незабвенным “По машинам!”.

Сюжет прост и незатейлив и по сути повторяет самую первую часть – дерзкая банда итальянцев на суперкарах Ferrari (а не немцев на Mercedes) грабит ювелирные магазины и легко уходит от полицейской погони благодаря мощности своих автомобилей и мастерству водителей.

Отметим, что “Такси 5” станет первым фильмом серии, сценарий к которому напишет не Люк Бессон. Легендарный француз ограничится общим контролем на посту продюсера, а автором сценария, режиссером и исполнителем главной роли одновременно станет Франк Гастамбид (Сильвиан), компанию которому составит Малик Бенталя (Эдди).

Еще раз напомним, что премьера фильма “Такси 5” / Taxi 5 состоится 11 апреля 2018 года.

Источник: EUROPACORP