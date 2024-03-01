Nextorage выпустила два SSD для игровых ПК и PS5: 8 ТБ, чтение 7300 МБ/с и цена $850

Компания Nextorage выпустила два новых твердотельных накопителя емкостью 8 ТБ, ориентированные на геймерские системы.

Модель NE1N8TB принадлежит к серии G. Она выполнена в стандартном формфакторе M.2 2280 и не имеет радиатора. Этот накопитель предназначен для компьютеров и ноутбуков. В то же время модель NEM-PA8TB является представителем серии NEM-PA, оснащена алюминиевым радиатором и больше ориентирована на владельцев PlayStation 5. Эту версию также можно использовать в настольных системах, однако надо убедиться, что будет достаточно места для радиатора.

Оба накопителя используют восьмиканальный контроллер, кэш-память DDR4 DRAM объемом 2 ГБ и чипы памяти 3D TLC NAND со скоростью 1200 МТ/с. Nextorage не раскрывает модель контроллера, но вероятно, это Phison E18. SSD NE1N8TB и NEM-PA8TB поддерживают интерфейс PCIe 4.0 и обеспечивают одинаковые показатели скорости ─ последовательное чтение и запись составляют 7300 МБ/с и 6600 МБ/с (6900 МБ/с для моделей емкостью 2 ТБ и 4 ТБ), соответственно. Количество операций ввода-вывода в секунду достигает 900000 IOPS для чтения и 1000000 IOPS для записи. Nextorage обеспечивает накопители NE1N8TB и NEM-PA8TB 5-летней гарантией и заявляет ресурс работы 10000 TBW.

Модель Nextorage NEM-PA8TB уже доступна на Amazon по цене $849,99. Версия NE1N8TB может стоить на $10-15 дешевле.

Источник: tomshardware

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