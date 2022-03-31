НКЭК исключил киевского провайдера NetAssist из реестра операторов за отказ блокировать российскую пропаганду

Нацкомиссия по госрегулированию с сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи (НКЭК) исключила из реестров операторов и провайдеров ООО «НЕТАСИСТ» и ООО «НЕТАССИСТ».

Причиной исключения стал отказ владельца киевского провайдера NetAssist выполнять требования НЦУ во время военного положения, в частности блокирования доменов страны-агрессора. Руководитель компании Максим Тульев еще в 2017 году заявлял про «свободу слова» и не вводил ограничения на российские соцсети.

После решение Нацкомисии к провайдеру могут быть применены разные санкции, в том силе аннулирование лицензий, исключение из других реестров и установка перемаршрутизации трафика провайдера.

В регуляторном органе напоминают, что в условиях военного положения провайдеры и операторы обязаны выполнять поручения Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины.